Parlamentul se reuneste miercuri pentru incuviintarea starii de alerta. PSD vrea sa schimbe regulile pentru purtatul mastii

Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca social democratii vor vota starea de alerta, insa aceasta va suferi modificari in Parlament."Vom vota starea de alerta, este un gest de responsabilitate, firesc, dar exista in comisii propuneri de diferite amendamente, fondul legii este important, oamenii trebuie sa inteleaga ca distantarea si masurile de autoprotectie sunt cele mai importante, dar vrem sa evitam abuzurile, unul dintre ele portul mastii, speram ca Guvernul sa si asigure gratuitatea lor pentru persoanele care sunt in situatii financiare limita.S-a dovedit ca portul mastii limiteaza transmiterea virusului si cred ca e bine sa fie purtate in mijloacele de transport si in spatiile inchise. Nu trebuie sa fie insa impuse elevilor, copiilor, pentru ca studiile spun ca le fac mai mult rau decat bine.S-a discutat si acest lucru, sunt persoane cu afectiuni care tin de aparatul respirator, astm etc", a sustinut Lucian Romascanu, dupa o reuniune a conducerii colective interimare a Partidului Social Democrat.Anterior, Marcel Ciolacu, seful interimar al PSD, a spus, marti dimineata, ca este exclus ca partidul pe care il conduce sa nu voteze starea de alerta."Vedem daca se impun modificari sau nu, vreun amendament (...) Vom aproba", a declarat acesta, inainte de sedinta mentionata anterior.Romania a intrat, din 15 mai, in stare de alerta, instituita joi noapte printr-o decizie a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU).Luni, Executivul s-a reunit in sedinta si a adoptat "hotararea privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19"."Odata cu adoptarea hotararii de guvern, continuam practic starea de la alerta instituita prin hotararea CNSSU, dar, ca sa am o exprimare plastica, trecem de la stare de alerta, la stare de alerta maxima, pentru ca legea ne ofera toate parghiile si instrumentele pentru a asigura respectarea regulilor pentru a proteja sanatatea si viata oamenilor", a spus premierul Ludovic Orban, la inceputul sedintei Executivului, in care a fost adoptata hotararea de guvern ce va prevede masurile impuse in starea de alerta.Hotararea a fost publicata, luni seara, in Monitorul Oficial.