Ciolos sustine ca informatia despre respingerea planului de redresare al Ungariei nu este fake news: "Planul trebuia aprobat azi"

Intrebat pe pagina sa de Facebook daca nu spune nimic despre fake news-ul lansat miercuri, Dacian Ciolos a replicat: "Nu e fake news. Planul strategic de redresare al Ungariei trebuia aprobat azi, cum promisese initial presedinta Comisiei Europene, ceea ce nu s-a intamplat". Comisia Europeana suspenda aprobarea planului de redresare al lui Viktor Orban , a anuntat miercuri dimineata, intr-un mesaj pe Twitter , europarlamentarul Dacian Ciolos, precizand ca acest fapt nu inseamna "pedepsirea" Ungariei. Vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, a declarat miercuri, in Parlamentul European, ca nu s-a decis suspendarea aprobarii planului de redresare al Ungariei.Conform Politico.eu, care citeaza oficiali si diplomati, planul de redresare al Ungariei nu va primi aprobarea Comisiei Europene pana la termenul de 12 iulie, din cauza nemultumirii fata de masurile anticoruptie, nefiind indeplinite doua dintre criteriile de evaluare.Presedintele UDMR Kelemen Hunor , a afirmat, miercuri, ca nu este de acord cu declarata lui Dacian Ciolos referitoare la PNRR -ul Ungariei, iar Dacian Ciolos nu reprezinta Guvernul, coalitia sau Romania. "Cred ca a facut una dintre greselile cele mai mari ce pot fi facute in politica", a afirmat Kelemen Hunor, precizand ca nicio factura in politica nu ramane neplatita.