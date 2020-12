Dacian Ciolos: "Foarte probabil, maine presedintele ne va chema la consultari sa confirmam coalitia, sa confirmam prim-ministrul"

Dacian Ciolos a declarat luni, la Digi 24, ca dupa atatea zile de negociere incepe sa se sudeze o echipa."Fata de cum am inceput in prima zi, dupa atatea zile de negocieri de dimineata pana seara vad ca incepe sa se sudeze o echipa, sa intelegem mai bine asteptarile celuilalt, limitele celuilalt", a afirmat Ciolos.El considera ca presedintele Klaus Iohannis va chema partidele la consultari in cursul zilei de marti pentru a fi confirmata coalitia."Daca maine va fi posibil presedintele ne va invita ca sa ii confirmam ceea ce e deja public si anume ca avem o intelegere in aceasta coalitie de guvernare, programul de guvernare va fi gata astazi, in mod normal se mai fac ultimele ajustari, ieri seara am discutat ultimele detalii la nivel politic, e finalizat deja protocolul de coalitie. Nu l-am semnat aseara pentru ca am ramas pana mai tarziu sa ajustam ultimele detalii la programul de guvernare.Astazi colegii sunt in Parlament pentru depunerea juramantului, asa ca il vom semna astazi si foarte probabil maine presedintele ne va chema la consultari sa confirmam coalitia, sa confirmam primul ministru", a afirmat Ciolos.Acordul de functionare a coalitiei PNL -USR PLUS- UDMR urmeaza sa fie semnat luni, in jurul orei 19:00, la Parlament."Discutiile din cadrul coalitiei au continuat si duminica, acoperind toate detaliile legate de programul de guvernare si de modul de lucru in coalitie", au transmis reprezentantii coalitiei.Citeste si: O asistenta de la Spitalul Judetean Arad a murit in urma infectarii cu COVID-19: "Am pierdut un om minunat, cum rar intalnesti"