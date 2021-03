Tensiuni in coalitia de guvernare pe legea privind accesul la informatii publice. UDMR amendeaza radical un proiect USR PLUS

Proiectul a fost intors de la votul final la Comisia de Cultura, iar UDMR a depus mai multe amendamente care ar schimba radical proiectul initial, noteaza romania.europalibera.org. Initiativa prevedea aparitia la nivelul fiecarei institutii publice a unui registru care sa cuprinda solicitarile si raspunsurile oferite in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. De asemenea, in proiect sunt definite mai bine institutiile care se supun legii, iar informatiile puteau sa fie cerute si in format electronic.Directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publica (CIP), Ovidiu Voicu, a declarat pentru Europa Libera ca "UDMR vrea sa se puna la adapost de transparenta si preia doleantele primarilor de a nu mai fi deranjati de cetateni".UDMR vrea sa elimine registrul privind solicitarile si raspunsurile pe 544/2001. In plus, formatiunea maghiara vrea ca legea sa se aplice organizatiilor neguvernamentale cu statut de utilitate publica, obtinuta prin hotarare a Guvernului.