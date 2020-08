O altfel de revista a presei. Esential in 27 august 2020

->Desfiintata in urma cu zece ani, pentru ca era periculoasa, acum a primit aviz prin acelasi loc->Pe internet, au aparut fotografii cu subiectele de la Bacalaureat, in conditiile in care elevii nu au voie sa intre in sala cu telefon, cu camere video sau cu alte dispozitive.-> Declaratie socanta a conducerii Academiei Romane, care->Bolnav de epilepsie, inchis intr-un garaj si exploatat-> Consiliera PSD si sefa la DSV, pacalite de unla stat.->, depistate in reteaua Delgaz Grid in primul semestru. Prejudiciu: de 6,5 milioane de lei.->pentru oamenii cu venituri sub 1.500 de lei din Sectorul 5 al Capitalei-> Afacerile cu statul ale deputatilor.pentru firmele parintilor sau ale sotilor.-> De la picturi pe fata la picturi murale. Daniel Florea da-> Mandatul banilor dati de pomana. Pestede catre Primaria Capitalei-> In plina campanie electorala, primarul Florea plateste odin sectorul 5-> BPR: Motiunea de cenzura impotriva guvernului Orban-> Secretar de stat:pana pe 10 septembrie, asa cum si-a propus Guvernul"->din Romania. Cati bani a donat Attila Verestoy catre UDMR ->a lui Piedone bijuterii de 40.000 de euro. "Sunt bunurile mele. Daca nu mai apar, nu mai sunt."->Trei au primit pedepse definitive cu suspendare, iar un altul, in prima instanta . Un candidat este trimis in judecata pentru spaga in bilete de avion ->dupa o metoda patentata de fostul PDL inainte de disparitie-> O noua gafa la Tariceanu:electorale din Bucuresti->in numele USR . "Cei impinsi sa faca mizerii sunt recompensati"-> O comuna din judetul Vaslui inregistreaza un adevarat record in materie electorala, fiind pentrula alegeri.-> Seful Politiei Romanenoaptea: "Am facut un demers absolut legal, ca sa rezolvam lucrurile"-> Au primit pizza drept mita.dupa ce ar fi scutit soferii unui restaurant de amenziOPINIA ZILEI:- Hari Bucur MarcuRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.