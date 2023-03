Averile miniștrilor PSD din Guvernul României. Politicieni de carieră cu conturi grase și doldora de proprietăți

Coaliția de guvernare a României este formată din PNL, PSD și UDMR, o înțelegere ce a adus laolaltă partide care de altfel erau în opoziție, asta după ce după ce miniștrii USR-PLUS din guvernul Cîțu au demisionat în bloc.

În ciuda diverselor contre care au apărut între PSD și PNL de când sunt la guvernare, se pare că alianța dintre cele două ar putea merge și mai departe. Concret, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și-a dat demisia de la șefia PNL București, iar de atunci s-a vehiculat ideea că PNL și PSD ar putea susține un candidat comun la Primăria Capitalei, iar speculațiile se învârt în jurul Gabrielei Firea.

În orice caz, până la anul electoral 2024 mai urmează un moment important pentru coaliția de guvernare, și anume rotativa miniștrilor. Ministerele au fost împărțite între partide, Nicolae Ciucă a ajuns în funcția de premier, iar Marcel Ciolacu în cea de președinte al Camerei Deputaților. Înțelegerea a fost ca premierul și alte câteva ministere importante să fie schimbate după un an și jumătate, iar până la rotativă au mai rămas doar câteva luni, termenul stabilit fiind luna mai.

Ziare.com a publicat anterior un material referitor la averile miniștrilor PNL din Guvernul României, majoritatea fiind nume cu rezonanță pe scena politică și mai ales persoane cu istoric privind funcțiile publice deținute. Ei bine, lucrurile nu stau diferit nici în cazul miniștrilor PSD.

Averile miniștrilor PSD

Sorin Mihai Grindeanu - ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Sorin Grindeanu este informatician de profesie și este ministrul Transporturilor în guvernul Ciucă din noiembrie 2021. De asemenea, a fost premierul României în intervalul 4 ianuarie 2017 - 29 iunie 2017. Guvernul condus de el a adoptat în ianuarie 2017 măsura controversată de a amnistia anumite fapte penale, măsură care a declanșat proteste publice. Pe fondul unui conflict cu Liviu Dragnea în privința remanierii guvernului, lui Grindeanu i s-a cerut în iunie 2017 demisia, iar în urma refuzului său guvernul a fost dizolvat prin moțiune de cenzură. A devenit apoi președinte la (ANCOM) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Începând din 22 august 2020 a devenit vicepreședinte al PSD.

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2022, pentru anul fiscal 2021, acesta deține o casă și un teren intravilan în județul Timiș. În plus, are mai multe conturi bancare, în care deține aproximativ 13.000 de lei și 106.000 de euro.

La momentul completării declarației, avea venituri anuale astfel:

138.457 de lei ca deputat (aprox. 11.538 lei/lună)

16.382 de lei ca ministru

Adrian Câciu - ministrul Finanțelor

Adrian Câciu este economist și cea mai mare parte a carierei sale s-a derulat în Ministerul Agriculturii și instituții subordonate. Înainte de a ajunge ministrul al finanțelor publice a fost membru al asociației masonice Marea Lojă Națională a României. Până în noiembrie 2019 Adrian Câciu a fost membru al comitetului de conducere al Agenției Domeniilor Statului, instituția care gestionează terenurile agricole închiriate de stat unor fermieri. El a fost în 2018 directorul de cabinet al secretarului de stat Dragoș Botănoiu, anterior lucrând pe diverse poziții în minister și Administrația Domeniilor Statului.

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2022, acesta deține o casă și un teren intravilan în Ilfov, dar și spații comerciale și un teren intravilan în Ilfov. Mai notează două mașini, o Skoda și o Dacia, dar și două conturi bancare în care declară aproximativ 36.000 de lei.

La momentul completării documentului, nota, pentru anul fiscal precedent, venituri anuale astfel:

44.186 de lei, fiind consilierul primarului din Buzău

79.156 de lei de la PSD, fiind consilier pe probleme economice

14.601 lei ca ministru al Finanțelor

45.000 de lei din drepturi de autor de la MCCANN Profesional

Angel Tîlvăr - ministrul Apărării Naționale

Angel Tîlvăr este doctor în științe umaniste, titlu pe care l-a obținut la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în 2012. În același an a absolvit cursuri la Academia Națională de Informații și Institutul Diplomatic Român. Între 2003 și 2003 a făcut un curs la Colegiul Național de Apărare.

Facultatea de limbi și literaturi străine a absolvit-o în 1985, fiind profesor de limba engleză până în 2004. În Guvernul Ponta IV, din decembrie 2014, Angel Tîlvăr a ocupat funcția de ministru delegat pentru relația cu românii de pretutindeni. Senator din 2022, Angel Tîlvăr conduce delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

Potrivit declarației de avere, acesta nu deține terenuri sau case, dar are două mașini, un Ford Fusion și o Hyundai Santa Fe. În plus, are mai multe conturi bancare, în care declară aproximativ 132.000 de lei și 35.000 de euro. La momentul completării documentului, declara un venit anual de 141.635 de lei ca senator, adică aproximativ 11.800 de lei pe lună.

Florin Marian Spătaru - ministrul Economiei

Florin Spătaru este doctor în economie, absolvent al Şcolii de Afaceri din Londra. Florin Spătaru a făcut parte din conducerea executivă a celor două şantiere navale româneşti: Galaţi şi Mangalia. De trei ani jumătate este director HR (resurse umane) & Corporate Affairs la Şantierele Navale Damen Mangalia, din Judeţul Constanţa, din iulie 2018 şi până în prezent.

Potrivit CV-ului, între anii 2004 şi 2009, Florin Spătaru a fost director economic la Damen Galaţi, iar din 2009 a fost Director HR & Afaceri Corporatiste. Florin Spătaru este şi preşedinte ANCONAV din 2013 -până în prezent. ANCONAV este asociaţia românească de construcţii navale, având 48 de membri activi (şantiere navale, furnizori de echipamente, firme de inginerie).

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2022, deține 6 terenuri intravilane, extravilane sau agricole în Galați, Vrancea și Neamț, dar și două case în Galați. De asemenea, notează bijuterii în valoare de 15.000 de euro și obiecte de artă în valoare de 20.000 de euro. În plus, are în bancă circa 308.000 de lei. Are acțiuni la Electrica SA în valoare de 10.000 de euro, iar la momentul completării declarației a notat doar 1.500 de lei venit anual din cedarea folosinței unui teren agricol.

Marius-Constantin Budăi - ministrul Muncii și Solidarității Sociale

În noiembrie 2021, Budăi a devenit ministru al muncii și solidarității sociale în Guvernul Nicolae Ciucă. De asemenea, a mai fost ministru al muncii și protecției sociale în Guvernul Viorica Dăncilă. Din 2016 este deputat PSD, fiind ales în judeţul Botoşani. Între 2013 şi 2016 a fost director executiv al Casei Judeţene de Pensii Botoşani.

Potrivit declarației de avere din 2022, deține o casă și un teren intravilan în Botoșani. Are trei mașini, un Mercedes din 2017, un Audi A3 din 2006 și un BMW X1 din 2010. În plus, notează în contul bancar 45.602 lei.

La momentul completării documentului, nota venituri anuale astfel:

141.170 de lei ca deputat

14.601 lei ca ministru

130.000 sub forma returnării contribuției personale la campania electorală a PSD

Alexandru Rafila - ministrul Sănătății

Rafila ocupă funcția de deputat din 21 decembrie 2020, fiind afiliat la Partidul Social Democrat. Este șeful Disciplinei de Microbiologie al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și fostul șef al Laboratorului Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. A fost directorul Institutului Național de Sănătate Publică și a deținut funcțiile de Secretar de Stat pe probleme de asistență medicală și sănătate publică, fiind și, în repetate rânduri, consilierul personal al Ministrului Sănătății pe problema politicilor de sănătate.

A deținut funcția de membru în Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sănătății (2014-2017) și a reprezentat România în comitetul director al ECDC (2009-2014). A fost implicat într-un scandal răsunător în 2020, când presa a dezvăluit că tatăl său, Alexandru Rafila senior, a fost colaborator al Securității și torționar.

Potrivit declarației de avere din 2022, deține patru terenuri agricole, intravilane și extravilane în Dâmbovița, Brașov și Ilfov, dar și două apartamente în București și Ilfov și o casă în Brașov.

Conduce un Volkswagen fabricat în 2018 și are numeroase conturi bancare în care declară aproximativ 15.000 de dolari, 565.000 de euro și 534.000 de lei. În plus, deține acțiuni la Transgaz, Banca Transilvania și Teraplast în valoare de circa 949.000 de lei.

La momentul completării documentului, declara venituri anuale astfel:

141.842 de lei ca deputat (aprox. 11.820/ lună)

14.602 lei ca ministru

110.614 lei de la Institutul Național de Boli Infecțioase (aprox. 9.127/ lună)

103.649 de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila (aprox. 8.637/ lună)

12.383 din dividende

Gabriela Firea - ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Gabriela Firea și-a început cariera în presă în 1990, iar nouă ani mai târziu a intrat în politică. Cu toate acestea, a renunțat după o scurtă perioadă, iar în 2002 a apărut pe coperta revistei „Despre tine” cu declarația „Decât politician, mai bine casnică”. Membră a Partidului Social Democrat din august 2012, a candidat pentru un loc în Senat, în Colegiul 1 - Ilfov, la alegerile din 9 noiembrie 2012, fiind aleasă de 74,65% dintre cei care au votat.

A fost primarul general al Municipiului București între anii 2016-2020. La alegerile din 27 septembrie 2020, Gabriela Firea a fost desemnată de PSD să candideze pentru un nou mandat de primar general al Municipiului București, dar s-a clasat pe locul al doilea, după Nicușor Dan, cu 37,97% din voturi. Este senator în legislaturile 2012-2016 și 2020-2024 din partea PSD. În cariera sa a mai ocupat și alte funcții publice: consilieră pentru relații publice și imagine a premierului Mugur Isărescu (ianuarie 2000), purtătoare de cuvânt și secretar de stat, șefă a Departamentului pentru Comunicare din cadrul Guvernului Mugur Isărescu (februarie-decembrie 2000).

Potrivit declarației de avere pe care Firea a completat-o în iunie 2022, aceasta deține, alături de soțul ei, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, patru terenuri, dintre care trei intravilane, iar unul extravilan, în Ilfov și Ialomița.

De asemenea, cei doi au o casă în Ilfov, cu o suprafață de 240 de metri pătrați, iar Firea conduce un Mercedes fabricat în 2010. Iese în evidență colecția impresionantă de bijuterii și tablouri deținută de Gabriela Firea, fiind vorba despre bijuterii în valoare de 130.000 de euro și de tablouri în valoare de 110.000 de euro.

Are patru conturi bancare în care notează circa 24.000 de lei, 400 de dolari și 400 de euro.

De asemenea, notează venituri anuale astfel:

14.692 de lei ca ministru al Familiei (fiind vorba despre indemnizația pe două luni, noiembrie și decembrie 2021, dat fiind că declarațiile de avere se completează pe anul fiscal precedent)

124.609 lei (indemnizația de senator pe anul 2021)

Lucian Romașcanu - ministrul Culturii

Lucian Romașcanu a fost ales senator în 2016 în județul Buzău pe listele Partidului Social Democrat (PSD). A mai fost ministru al Culturii și în 2017, în guvernul Mihai Tudose. A fost consilier al preşedintelui SRTV, director al ziarelor CanCan și Libertatea, precum și manager executiv al televiziunii Kanal D. A fost purtător de cuvânt al partidului, fiind un apropiat al liderului PSD Marcel Ciolacu. Pe 21 august 2020, Romașcanu a adresat cuvinte obscene la adresa jurnaliștilor care nu participau la o conferință de presă a PSD. Deși și-a cerut scuze pentru ieșire, Romașcanu a fost sancționat în aceeași zi, el pierzând funcția de purtător de cuvânt al PSD.

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2022, Romașcanu deține două case și două terenuri intravilane la Mogoșoaia. În plus, are două mașini, un Mercedes și o Toyota. În plus, deține ceasuri și bijuterii în valoare de 15.000 de euro.

Are numeroase conturi bancare în care declară circa 257.000 de lei și 19.994 de dolari. La momentul completării documentului, declara venituri anuale de 141.775 de lei ca senator, adică aproximativ 11.814 lei pe lună.

Petre Daea - ministrul Agriculturii

Petre Daea este doctor în agronomie. Daea a fost ministru al Agriculturii și între ianuarie 2017 și noiembrie 2019, în guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă. Anterior, în 2004, el a mai ocupat această funcție, timp de câteva luni, în Guvernul Năstase. Daea s-a remarcat de-a lungul timpului prin numeroase declarații „colorate”.

De exemplu, în ianuarie 2019, Daea a susținut, în Parlamentul European, că "cormoranii în România fac baie în piscine". El le-a mai spus europarlamentarilor că problema populațiilor de cormoroani nu este doar în România, asigurându-i că el știe despre ce vorbește.

Potrivit declarației de avere din 2022, acesta deține trei terenuri intravilane și forestiere în Mehedinți și Ilfov. De asemenea, are 5 apartamente în Mehedinți, Vaslui, București și Galați și două case de vacanță în Mehedinți și Ilfov. În plus, notează un Peugeot fabricat în 204.

Are obiecte din sticlă Murano în valoare de 500 de euro, icoane în valoare de 1.600 de euro și tablouri în valoare de 2.750 de euro. Are mai multe conturi bancare în care declară circa 4.000 de euro și 162.000 de lei.

La momentul completării documentului, declara venituri anuale astfel:

17.000 de lei de la PSD

62.400 de lei din pensie

19.200 de lei ca deputat

