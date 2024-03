Bilanț de mandat. Edilul care și-a dat în judecată propria instituție: "Primarul Radu Mihaiu a pierdut procesul cu cetățeanul Radu Mihaiu"

Radu Mihaiu (46 de ani) este una dintre marile surprize ale alegerilor locale din 2020. Venit din societatea civilă și având o notorietate nesemnificativă la vremea respectivă, a reușit să se impună în competiție electorală pentru Primăria Sectorului 2 din București. Candidat din partea USR-PLUS, Mihaiu l-a învins atunci pe Dan Cristian Popescu, reprezentantul PSD.

Ziare.com a analizat mandatul de 4 ani al lui Radu Mihaiu și vă propune un bilanț.

Parcuri și spații verzi

În campania electorală din 2020, Radu Mihaiu a promis că va investi timp și energie pentru plămânul verde al Capitalei. Primarul spunea că va face curățenie în Sectorul 2, că va planta 100.000 de copaci, că va opri toaletările barbare ale arborilor, că va face parcări pentru biciclete, parcări de tip park&ride și că va amenaja malurile lacului Colentina.

Un obiectiv electoral enunțat de candidatul Mihaiu a fost desființarea tubulaturilor interne ale blocurilor folosite drept canale pentru evacuarea gunoiului. Legislația românească împiedică însă luarea unei astfel de măsuri de către autoritatea publică, arătând că asociațiile de proprietari trebuie să decidă. Obiectivul pare să fi fost abandonat între timp, tentativa de a convinge cât mai mulți administratori să se alăture proiectului eșuând.

Ads

"Va asigura infrastructura de colectare selectivă a deșeurilor în cadrul asociațiilor de proprietari, pe străzi, în instituțiile publice și în școli și încurajarea colectării selective prin bonificații pentru cetățeni", se arăta, printre altele, în programul electoral conceput de candidatul Radu Mihaiu.

După ce a ajuns primar, Radu Mihaiu a afirmat că "va renunța la taxa de habitat și va reveni la un tarif rezonabil pentru serviciul de salubrizare pentru cetățeni și pentru agenții economici".

Primăria Sectorului 2 a reușit într-o măsură mică să rezolve problema gunoiului, una acută, moștenită din mandatele anterioare.

Printre altele, Primăria Sectorului 2 a fost amendată cu 7 milioane de lei pentru că nu a atins țintele de reciclare a deșeurilor, iar sancțiunea a fost executorie.

Pe de altă parte, Primăria Sectorului 2 a reuşit să recupereze patru hectare de spaţiu verde, pentru a reîntregi Parcul Plumbuita, după ce terenul respectiv a fost retrocedat în 2014. Valoarea achiziţiei se ridică la 4.325.000 de euro, ceea ce presupune un preţ de 104,66 euro/mp.

Ads

Primarul a mai promis, în 2020, că va face toate demersurile necesare la Primăria Capitalei pentru a iniția relocarea Uzinei de Reparații Atelierele Centrale STB și lansarea unui concurs transparent și deschis de revitalizare a zonei și transformare a acesteia într-un cartier de business, care să faciliteze localizarea unor noi afaceri creatoare de locuri de muncă.

Proiecte de la zero, destinații noi pentru spații vechi

Radu Mihaiu a mai promis în campania electorală că va construi patru grădinițe și creșe publice pe raza Sectorului 2, cu o capacitate de 240 locuri. În plus, a afirmat ca obiectiv expertizarea seismică a tuturor școlilor, grădinițelor și creșelor de pe raza sectorului și că va găsi de urgență soluții pentru ca acele clădiri să primească autorizații de securitate la incendiu.

În mare măsură, clădirile destinate învățământului public au fost reabilitate de către administrația Mihaiu. Marea provocare pe care o enumeră edilul după aproape patru ani de mandat este obținerea de terenuri pe care se poate construi noi creșe, grădinițe și școli fără a risca dispute juridice de lungă durată legate de stabilirea dreptului de proprietate.

Ads

"Sunt cinci grădinițe noi făcute în acest mandat, plus curtea Școlii numărul 25, fostul atelier, care se transformă tot într-o grădiniță.

Este important din punctul meu de vedere să avem condiții bune de educare, pentru copii, pentru că asta înseamnă că și oamenilor le place să locuiască în acest oraș, și nu mai pleacă să stea în Ilfov, de exemplu", spunea recent primarul Mihaiu într-o ediție a Dialogurilor Ziare.com.

Locuri de parcare, luxul vieții în Capitală

Radu Mihaiu mai promitea în campania electorală din 2020 că va elibera trotuarele în zonele intens circulate pietonal, le va reabilita astfel încât să nu mai prezinte denivelări sau gropi, le va accesibiliza pentru persoanele cu dizabilități, va pune gard viu pe margine.

Una dintre măsurile luate de Primăria Sectorului 2 în mandatul lui Mihaiu a fost aceea de a restricționa spațiul pietonal sau rutier folosit abuziv pentru parcări. În acest sens, au fost montați mii de stâlpișori de plastic, de metal sau de piatră.

Ads

„Există o discuție despre ce înseamnă loc de parcare. Foarte mulți m-au certat pentru că am eliminat locurile de parcare, spun ei. Ceea ce nu este adevărat. Am eliberat niște trotuare. Noi am creat foarte multe locuri de parcare prin sistematizarea străzilor, pentru că asta este cea mai rapidă metodă de a crea multe locuri de parcare.

Peste 5.000 de locuri au fost create în acest mandat, unele dintre ele prin reconfigurarea străzilor”, spune primarul.

Edilul explică faptul că un loc de parcare supraterană trebuie realizat departe de locuințe, iar cele subterane sunt extraordinar de scumpe, trec de 30.000 de euro/bucata. De altfel și un loc clasic ajunge undeva la 10.000 de euro dacă este construit de la 0.

“Și se pune întrebarea, dacă este normal ca primăria să subvenționeze acest cost. Ne așteptăm ca statul să ne dea fiecăruia câte o casă? Dreptul la locuire nu este mai important decât locul de parcare? Și, dacă pentru locuire ne bazăm pe piață, ca fiecare om să își poată cumpăra locuința, pentru locul de parcare de ce trebuie primăria să subvenționeze?”, a mai spus Radu Mihaiu.

Ads

Primarul promitea în campanie pe această temă că:

- va realiza un sistem integrat de administrare a locurilor de parcare;

- va realiza sensuri unice pe străzile sectorului.

- va construi parcări securizate pentru biciclete în zonele rezidențiale.

Multe străzi au fost transformate în sensuri unice, fiind amenajate locuri de parcare pe benzile de circulație rămase libere. Primarul Mihaiu își exprimă acum regretul că nu au fost făcute în sistem "spic" (parcare în diagonală - n.r.).

Reorganizarea piețelor nu făcea parte din planul inițial electoral, dar administrația publică promite că va transforma Piața Obor într-o zonă de promenadă atât pentru bucureșteni, cât și pentru turiști și banii ar veni din finanțări europene iar studiul este făcut de Banca Mondială.

Cum a dat cetățeanul Radu Mihaiu în judecată primăria condusă de primarul Radu Mihaiu

Un moment de readucere aminte a scopului mandatului este pentru Radu Mihaiu ipostaza în care a câștigat un proces împotriva sa ca edil. Primarul a menționat episodul care a avut loc chiar în primele zile de mandat pentru Dialogurile Ziare.com.

"Primarul Radu Mihaiu a pierdut procesul cu cetățeanul Radu Mihaiu privind taxa de habitat, adică se anulează taxa de habitat. Taxa a fost anulată de instanță în a doua mea zi de mandat, pe 29 octombrie.

Cetățeanul Radu Mihaiu, împreună cu alți cetățeni, care au fost parte din proces, a câștigat procesul împotriva Primăriei Sector 2. Taxa de habitat a fost anulată. Hotărârea de Consiliu Local prin care se instituia taxa de habitat a fost anulată definitiv. Practic cetățenii nu trebuie să mai plătească taxa de la data anulării. Ce s-a plătit, nu mai poate fi recuperat, la fel și datoria, dacă este cazul", a declarat Radu Mihaiu, în momentul câștigării procesului.

Relația cu Nicușor Dan

Relația lui Mihaiu cu primarul general al Bucureștiului nu a fost mereu fluidă. Radu Mihaiu spune însă că, în ciuda neînțelegerilor, scopul este unul comun.

“Nu aș pune că este un blocaj. Românii au fost obișnuiți că "merge și așa". Dacă vrem să schimbăm felul în care facem administrație, trebuie să respectăm reguli.

Nu se poate ca primăria Voluntari sau Chitila sau Chiajna să aprobe construcții de zeci de mii de oameni fără să facă și școli, grădinițe, fără să facă și spitale, să se bazeze pe faptul că oricum în București or să le creeze (autoritățile -n.r.)”, a declarat Radu Mihaiu.

Ads