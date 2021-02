Seful DSU despre Untold si Neversea: "Inca nu stim daca vor putea sa se tina. E probabil ca nu vom putea sa permitem mai mult de 100 sau 150 de persoane"

"Inca nu stim daca vor putea sa se tina"

Arafat a declarat duminica seara ca unii organizatori de festivaluri au inceput sa anunte vanzarea biletelor pentru evenimentele din acest an in conditiile in care autoritatile nu stiu cum va evolua situatia epidemiologica pana la vara cand sunt programate evenimentele muzicale."S-a suparat pe mine cineva ca am zis, atentie ca nu e sigur ca veti putea organiza concerte cu zeci de mii de oameni si imediat a iesit unul sa comenteze de la Cluj ca Arafat nu se pricepe la industrie, ma pricep mai mult la medicina, asa este, e adevarat. Au inceput sa anunte de vanzare de bilete, noi nici nu stim cum o sa fie la vara si o sa ajungem la faza in care din nou o sa iasa discutii, scandal, cine ii despagubeste pe cei care au cumparat biletele, cine o sa faca asta...(...) Ei trebuie sa anunte oamenii ca e pe riscul lor", a afirmat Arafat la Antena 3.El a precizat ca pana la vara se poate ajunge la o crestere din punct de vedere a situatiei epidemiologice."Nimeni nu poate sa dea un raspuns concret acum si raspunsul o sa fie cum evoluam. Noi nu stim cum evoluam, s-ar putea sa ne trezim cu o crestere si cu un varf nou, nu stie nimeni. Riscul se asuma. Noi trebuia sa fim corecti si sa spunem atentie si asta este. (...) La festivaluri mari daca vinzi 10, 20, 50, 100 de mii de bilete si ne trezim ca nu putem sa organizam festivalul cu 300 de mii de oameni in cateva zile", a mai transmis seful DSU.Acesta considera ca cine decide organizarea acestor festivaluri trebuie sa isi asume si faptul ca acestea nu se vor putea desfasura."Nimeni nu poate sa garanteze ca astfel de festival poate sa aiba...eu sper, dar nici macar procente nu putem sa dam. Daca intrebati colegii de la INSP, colegii de oriunde despre asa ceva o sa spuna ca e prea devreme, nu pot sa va spun nimic. Cine decide isi asuma acest lucru, nu ai cum sa imi noi o facem si apoi sa incepem sa ne certam cu o luna inainte ca voi de ce nu ne lasati. Sunt doua, trei, patru festivaluri care se fac pe an, care la acest moment inca nu stim daca vor putea sa se tina, nu pentru ca avem ceva cu festivalurile, dar pentru ca este probabil ca nu vom putea sa permitem un numar mai mare decat 100 de oameni sau 150 sau 50 sa desfasoare o activitate impreuna. Asta e problema", a mai spus Arafat.Directorul de comunicare al festivalurilor Neversea si Untold, Edy Chereji, a scris pe pagina sa de Facebook , ca este ingrijorat de aceste afirmatii si ca intregul lant al industriei de evenimente ar fi afectat de inca un an de pauza, precizand faptul ca nici macar nu se incearca gasirea unor solutii."Am fost tot timpul un partener al autoritatilor, am respectat si am indrumat oamenii sa respecte toate masurile in toata aceasta perioada. Am fost si suntem de buna credinta! Dar in acelasi timp nici nu mi se pare normal ca dumnealui sa nu arate nici un interes in exercitiul de a gandi un plan de masuri care sa ne permita repornirea in vara acestui an! Macar sa incercam acest exercitiu! Suntem in aceeasi situatie de 11 luni! Nu avem voie sa ne desfasuram activitatea, dar si mai trist chiar nu exista nici o evolutie in gasirea unor solutii pentru restartarea sectorului cultural?!?", a precizat Edy Chereji.Organizatorii festivalurilor Neversea si Untold au anuntat organizarea acestora in aceasta vara, in luna iulie fiind programat evenimentul muzical de la Constanta si in august, cel de la Cluj-Napoca.