Scandalul relocarii elevilor de la Colegiul "Gheorghe Sincai". Acord intre Inspectoratul Scolar si Primaria Sectorului 4 pentru continuarea cursurilor in semestrul al doilea

"Potrivit aceluiasi document, pana la data de 1 august 2021, Primaria Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti va prezenta mai multe variante conforme intereselor educatiei pentru relocarea activitatilor didactice desfasurate in Colegiul National "Gheorghe Sincai", pe perioada executiei lucrarilor, prevazute cu o durata de 22 de luni. Varianta optima va fi adoptata prin consens, numai cu acordul tuturor partilor semnatare, inclusiv prin consultarea elevilor si parintilor", a transmis Ministerul Educatiei.De asemenea, in organizarea procesului de predare, Primaria Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti va sprijini Colegiul National "Gheorghe Sincai" in vederea garantarii conservarii in cele mai bune conditii a arhivei si a elementelor de patrimoniu.In acelasi context organizatoric, in urma primirii de catre Colegiul National "Gheorghe Sincai" a cladirii identificate, Primaria Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti va initia toate procedurile necesare demararii lucrarilor de constructii necesare si dotarii cladirii cu mobilier specific.Dupa finalizarea si receptionarea lucrarilor de constructii, Primaria Sectorului 4 isi asuma obligatia de a preda cladirea identificata catre Colegiul National "Gheorghe Sincai".Elevii, parintii si profesorii de la Colegiul National "Gheorghe Sincai" au protestat, in repetate randuri, fata de intentia Primariei sector 4 de a reloca unitata in vederea moernizarii cladirii.