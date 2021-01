Bogdan Aurescu, ministrul de Externe: Unirea Principatelor ne indeamna sa reflectam la vocatia tarii noastre, de stat modern, profund integrat in UE si NATO

Iohanni: Mostenirea lasata de arhitectii Unirii reprezinta temelia pe care sa continuam modernizarea Romaniei

"Aniversarea Unirii Principatelor Romane, infaptuita la 24 ianuarie 1859, marcheaza intrarea natiunii romane in modernitatea politica europeana. Astazi, la inceput de 2021, celebram acest act reprezentativ de vointa politica intr-un context global dificil, marcat de realitatea tragica a efectelor complexe ale pandemiei de COVID-19 si de eforturile sustinute la nivel national si international pentru combaterea acestora. Avem, o data in plus, un motiv sa ne amintim de forta istorica a solidaritatii unei natiuni", afirma Bogdan Aurescu, duminica, in mesajul sau transmis de MAE.Acesta reaminteste rolul deosebit care a revenit diplomatiei romane in recunoasterea Unirii Principatelor Romane."Unirea Principatelor Romane a avut loc intr-un context international complex, iar un rol deosebit a revenit diplomatiei romane, care a depus eforturi sustinute pentru a obtine recunoasterea internationala a acestui proces politic si a contribuit la consolidarea pe mai departe a Micii Uniri, ca premisa a obtinerii independentei de stat a Romaniei", mai afirma Aurescu.Ministrul adreseaza si un indemn la reflectie cu privire la oportunitatile care decurg din statutul actual al tarii noastre."Cei 162 de ani care au trecut de la Unirea Principatelor Romane ne indeamna, astfel, sa reflectam la vocatia tarii noastre si la oportunitatile care decurg din statutul nostru actual, ca stat modern, profund integrat in spatiul european si euro-atlantic, constient de pozitia sa in lume si de contributia activa pe care o poate avea prin exercitarea atasamentului profund pentru multilateralism si respectarea si promovarea dreptului international si a valorilor democratice", arata Aurescu.El subliniaza ca 24 ianuarie este, totodata, un prilej in plus sa ne amintim de misiunea pe care diplomatii romani o indeplinesc in slujba cetatenilor romani, oriunde s-ar afla ei, si a intereselor nationale, precum si sa reflectam asupra lectiilor invatate in tot acest timp, indiferent de natura si proportiile crizelor cu care ne-am confruntat."Semnificatia Unirii Principatelor Romane, sensul profund al acestui mare ideal devenit realitate isi conserva forta de a ne aduce impreuna, iar astfel de repere istorice reprezinta un model in ceea ce priveste afirmarea identitatii noastre in spiritul valorilor democratice, impartasite in cadrul european si euro-atlantic. Solidaritatea nationala in jurul unui scop comun reprezinta si astazi un deziderat important, mai ales in conditiile dificile determinate de pandemia de COVID-19. Avem nevoie de coeziune si solidaritate, intr-un efort comun de redresare in urma unei perioade dificile, nu numai pentru Romania, ci pentru intreaga lume", puncteaza Aurescu.Seful diplomatiei romane isi incheie mesajul cu angajamentul ca MAE va continua sa actioneze pentru atingerea obiectivelor de politica externa ale Romaniei."In calitate de sef al diplomatiei romane, va asigur astfel ca angajamentul Ministerului Afacerilor Externe de a continua sa actioneze pentru atingerea obiectivelor noastre de politica externa si cresterea profilului Romaniei in cadrul Uniunii Europene si al NATO, intarirea si extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, respectiv pentru sprijinirea eforturilor politice si administrative de dezvoltare si reforma ale statului roman constituie un reper fundamental al activitatii noastre diplomatice", mai afirma Aurescu.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , a transmis un mesaj duminica, pe 24 ianuarie, cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La 162 de ani de la Unirea Principatelor, ca multe dintre idealurile de la 1859 ii anima inca pe romani, spune seful statului.Presedintele Klaus Iohannis vorbeste despre momentul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei si al Tarii Romanesti, ca de un eveniment gandit "cu iscusinta" de cei din interiorul si din afara statului, romani devotati si prieteni straini care au sustinut nobilul ideal al Unirii, potrivit mesajului postat de Administratia Prezidentiala "Aducem astazi un omagiu triumfului idealului Unirii Principatelor Romane din 1859. Intr-o simbioza politica si sociala cu adevarat istorica, poporul si elitele vremii si-au impus telul in interiorul si in afara granitelor: unitatea romanilor din cele doua Principate, Moldova si Tara Romaneasca. Acest moment stralucit nu s-ar fi putut infaptui fara contributia decisiva a unei personalitati remarcabile.Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, ca domn al Moldovei si al Tarii Romanesti, a fost un eveniment gandit cu iscusinta de cei din interiorul si din afara statului, romani devotati si prieteni straini care au sustinut nobilul ideal al Unirii. Printr-o inovatie politica si juridica greu de imaginat in climatul european de atunci, unionistii generatiei pasoptiste au infruntat fortele potrivnice si au realizat primul pas important in faurirea Romaniei moderne", spune presedintele.Reformele care au urmat Unirii Principatelor Romane au pus bazele unui proces ireversibil de sincronizare si armonizare a spatiului politic si social romanesc cu cel european.In doar cativa ani de mandat, Alexandru Ioan Cuza a edificat osatura institutionala, administrativa si juridica a statului roman modern prin adoptarea unui nou Cod Civil si prin impunerea impartirii atributiilor administrative la nivel central si local, fiind, totodata, si initiatorul unor ample reforme agrare si fiscale, precum si al unui pachet de legi dedicat invatamantului romanesc."Mostenirea lasata de arhitectii Unirii din 1859, deopotriva institutionala si simbolica, reprezinta temelia solida pe care sa continuam modernizarea Romaniei, una dintre directiile majore fiind consolidarea invatamantului romanesc, care sa ofere o educatie accesibila si performanta", afirma Klaus Iohannis, care ii invita pe romani, la 162 de ani de la Unire, sa faca din proiectul sau, "Romania Educata", unul dintre pilonii centrali ai urmatorilor ani."Este o datorie a celor de la guvernare, a dascalilor, a intregii societati", afirma Klaus Iohannis.Presedintele mai spune ca este necesar sa se depaseasca centralismul administrativ, "un veritabil obstacol in calea modernizarii actuale a Romaniei".Klaus Iohannis mai afirma ca "multe dintre idealurile care i-au animat pe unionistii de la 1859 ii anima inca pe romani"."In acelasi timp, Romania are un nou rol istoric, iar parcursul de acum se leaga indisolubil de apartenenta la Uniunea Europeana si la NATO. Asa cum in lipsa unui crez unionist cele doua Principate nu ar fi devenit un singur stat, fara principiile democratice care ne-au calauzit drumul spre integrarea euro-atlantica nu putem sa intarim institutional statul pe mai departe.Cea mai pretioasa lectie a paginilor vii de istorie de la momentul Unirii din 1859 este cea a unitatii si a solidaritatii, atat de frumos exprimata in imnul Unirii Principatelor: "eu ti-s frate, tu mi-esti frate!". Indiferent de obstacole, atat timp cat ne dorim cu totii o Romanie mai buna, vom putea sa ne atingem telul daca ramanem uniti si avem ca deziderat binele intregii natiuni", mai spune presedintele Iohannis, in mesajul sau.Iohannis i-a indemnat pe romani sa sarbatoreasca si sa onoreze Romania in fiecare zi si le-a urat tuturor romanilor "La multi ani".