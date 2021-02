Ce face Romania dupa ce identifica cazurile de infectare cu tulpina britanica: "Diferenta dintre o tulpina si cealalta este de natura sa ne oblige la masuri mult mai restrictive"

Mutatiile aparute pana acum nu schimba structura virusului

Vasile Barbu: "Multe cazuri sunt de fapt tratate dupa vechea procedura"

Problema, continua acestia, e ca desi este nevoie de o supraveghere genomica a mutatiilor, conform recomandarilor Centrului European pentru Controlul Bolilor, autoritatile romane nu iau masuri pentru limitarea infectiei cu noile tulpini mutante."In primul rand, nu trebuie sa ne panicam , pentru ca este un fenomen asteptat, e un fenomen prognozat, ca si in cazul virusului gripal, dar virusul gripal are mutatii mai rapide si mai importante. Deci ne putem astepta la diferente in structura tulpinilor care circula", a explicat pentru Ziare.com profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Potrivit acesteia, mutatiile aparute pana acum, inclusiv cea identificata recent in Finlanda, nu sunt mutatii esentiale, care sa schimbe structura virusului."Parerea mea este ca numai in momentul in care apar acele tulpini care semnificativ schimba profilul manifestarii epidemiologice atunci trebuie sa atentionam sau trebuie sa analizam fenomenele. In recomandarile ECDC se spune ca pe langa supravegherea obisnuita este nevoie si de o supraveghere genomica, adica sa vedem acest ritm al mutatiilor", a completat epidemiologul.Concret, prin aceasta supraveghere, se poate vedea care este raspandirea unei noi mutatii, a unei noi tulpini care are alte caracteristici decat cele ale unor tulpini frecvent circulante."Trebuie sa facem ceea ce este valabil pentru orice tulpina circulanta, respectiv respectarea masurilor recomandate de Ministerul Sanatatii, grupul de consultanta tehnica, evitarea manifestarilor acestora in care se realizeaza aglomerarea de persoane care este absolut o masura care trebuie in continuare respectata si accelerarea procesului de vaccinare", a punctat profesorul Azoicai.La randul sau, Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP) e de parere ca autoritatile ar trebui sa vina cu un set nou de masuri , in contextul raspandirii noii tulpini din Marea Britanie care, spre deosebire de COVID-ul obisnuit, afecteaza si tinerii."Multe cazuri sunt de fapt tratate dupa vechea procedura, pe vechea tulpina. Sunt alte date epidemiologice. Problema este ca diferenta dintre o tulpina si cealalta este de natura sa ne oblige la masuri mult mai restrictive. De ce? Transmisibilitatea, contagiozitatea sunt mult mai mari. Ar trebui venit cu niste masuri pentru a preveni situatia asta", a precizat Vasile Barbu.