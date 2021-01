Elena Lasconi testeaza angajatii din primarie cu etilotestul: "Angajat beat la serviciu. L-am trimis acasa, pentru ca alcoolemia e de 0,85"

"Angajat beat la serviciu. Ce dulce e viata cand ai job sigur la stat! Am inceput controale spontane printre angajatii Primariei cu....etilotestul. Azi am verificat doi angajati . Pe unul l-am trimis acasa pentru ca alcoolemia e de 0,85 la mie alcool pur in aerul respirat.Asta inseamna ca e beat. Daca era la volan ar fi avut dosar penal riscand inchisoare de la unu la cinci ani. Dar cum e angajat la stat....", a scrie Lasconi pe Facebook La inceputul lunii noiembrie a anului 2020, primarul de la Campulung Muscel, Elena Lasconi, i-a concediat pe seful pietei centrale si pe seful Politiei Locale din oras pentru ca nu au aplicat regulile care trebuiau luate legal pentru a combate raspandirea noului coronavirus.Recent, la inceputul lunii ianuarie 2021, Lasconi a anuntat ca a angajat un consilier personal in varsta de 20 de ani , care urmeaza sa se ocupe de comunicarea cu tinerii.