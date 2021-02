Profesor universitar de 67 de ani, decedat dupa doua saptamani de la prima doza de vaccin. CJSU spune ca nu are legatura cu vaccinarea

Conform CJSU Maramures, Ioan Dzitac, nu ar fi fost depistat pozitiv. Astfel decesul nu ar avea legatura cu administrarea primei doze de vaccin.Ioan Dzitac s-a nascut la 14 februarie 1953, fiind profesor de matematica si informatica, licentiat in matematica (1977) si doctor in informatica (2002) la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. A fost profesor universitar la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad si rector al Universitatii Agora din Oradea.Peste 7 zile ar fi implinit 68 de ani. Autoritatile au declansat o ancheta in urma mortii profesorului iar necropsia urmeaza sa stabileasca motivul exact al decesului.