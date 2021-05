Raluca Turcan despre cresterea varstei de pensionare: nu vorbim de obligativitate ci de stimularea ramanerii in activitate

"Intr-o dezbatere de reforma, evident ca discutiile sunt diverse, insa pe fond, noi cu Uniunea Europeana avem obligatia sa comunicam foarte clar si foarte asumat. Am stabilit reperele care vor sta la baza noii Legi a pensiilor si in aceste repere nu vorbim de cresterea obligatorie a varstei de pensionare, vorbim de stimularea ramanerii in activitatea profesionala, optional", a declarat Turcan la Europa FM."De asemenea, nu discutam despre cresterea stagiului minim de cotizare pentru a avea acces la sistemul de pensie. Iata, asadar, doua mari dezinformari care s-au rostogolit in spatiul public. (...) Noi stim exact ce vrem sa facem pe partea de reforma si lucrul acesta va fi intarit inclusiv prin parteneriatul cu o institutie financiara, care sa confirme si sa coreleze legea noastra in contextul legislatiei europene", a mai spus Turcan."In Romania suntem intr-un deficit de calitate in viata activa a angajatilor si avem obigatia sa introducem optiunea" a reiterat Turcan ideea si la Digi 24 precizand ca noua lege a pensiilor va fi votata in Parlament spre finalul anului viitor.Declaratia ministrului vine in contextul in care la nivelul Coalitiei s-a discutat despre cresterea varstei de pensionare, anuntul fiind facut chiar de presedintele PNL Ludovic Orban , care a precizat insa ca nu s-a luat o decizie."De discutat, evident s-a discutat, nu e un subiect nou pe piata, nu s-a luat o decizie", a declarat Ludovic Orban "Noi platim anul acesta 7,7 miliarde de lei in plus la sistemul de pensii. Deficitul la bugetul de asigurari sociale este de 16,7 miliarde de lei. Adica, in bugetul de stat, din taxele si impozitele romanilor, se transfera 16,7 miliarde de lei anual catre bugetul de pensii.Sunt cifre care arata dimensiunea dezastrului sistemului de pensii daca nu facem nimic. Mai sunt niste probleme cronice. Avem inechitati uriase in sistemul de pensii. Avem un raport de 1 la 100 intre pensia minima si cea mai mare pensie. Avem oameni pensionati la o zi distanta cu pensii diferite" a mai spus Ministrul Muncii In ceea ce priveste, ministrul spune: "Un criteriu foarte important este acela ca stagiul maxim de contributivitate sa fie de maxim 35 de ani de ani vechime, plus 8 ani pentru a putea beneficia de pensie. Asta inseamna o vechime de 43 de ani pentru sistemul public de pensii"Si vicepremierul Dan Barna a declarat ca Romania are nevoie urgenta de o noua lege a pensiilor pentru ca sistemul actual nu va mai vi sustenabil in 7-8 ani, in conditiile in care generatia celor numiti "decretei" se indreapta spre varsta de pensionare. Totodata, Barna a subliniat ca varsta de pensionare trebuie calibrata cu speranta de viata.In timp ce Ludovic Orban a declarat ca au fost discutii in Coalitie despre cresterea varstei de pensionare si a stagiului minim de cotizare pentru pensie, insa nu s-a luat o decizie, vicepremierul Kelemen Hunor spune ca in Coalitie nu exista, in acest moment, discutii despre cresterea varstei de pensionare.Discutiile in spatiul public au aparut dupa ce Guvernul a transmis la Bruxelles o lista cu angajamentele pe PNRR, printre care este si reforma pensiilor.Guvernul s-a angajat sa mentina cheltuielile cu pensiile la un nivel similar pe termen scurt si mediu, sa asigure echitate pentru cei cu pensia minima prin cresterea acesteia, stimulente fiscale pentru a extinde perioada petrecuta in campul muncii peste varsta de pensionare, sa elimine pensiile speciale, sa introduca o noua formula pentru indexarea pensiilor, sa elimine posibilitatile pentru pensionarea anticipata, si sa coreleze varsta de pensionare cu cresterea sperantei de viata.