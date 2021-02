Rezultate LOTO duminica, 28 februarie 2021. Numerele castigatoare la extragerea 6 din 49

Numerele extrase duminica, 28 februarie:

Rezultate Joker - 18+ 34, 45, 20, 37, 2Rezultate Noroc Plus - 7, 8, 7, 7, 0, 9Rezultate loto 5/40 - 22, 16, 28, 11, 15, 30Noroc rezultate - 1, 9, 9, 9, 4, 9, 9Rezultate Super Noroc - 3, 0, 4, 0, 9, 9Rezultate loto 6 din 49 - 40, 45, 6, 39, 9, 14 Cel mai celebru joc loto 6 din 49, a acumulat un report de peste 2,26 milioane de lei (peste 464.800 de euro) . Fondul de castig este mai mic ca de obicei, pentru ca s-a castigat de curand premiul cel mare la acest joc.La Noroc suma de la report este foarte consistenta pentru acest joc. Loteria Romana anunta ca fondul de castig a ajuns la peste 2,48 milioane lei (peste 509.000 de euro).Joker este cel mai vanat joc din aceasta perioada. Fondul de castig pentru cei care ghicesc rezultatle loto la acest joc la categoria intai este de peste 4.24 milioane de euro.La extragera de joi, s-a castigat premiul Joker la categoria a doua si categoria a treia. Cei care au avut rezultatele extrase au plecat acasa cu peste 54 de mii de lei in total pentru cele doua categorii.La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 20,8 milioane de lei (aproximativ 4,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 51.700 de lei (peste 10.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 222.000 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 34.000 de lei, iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 52.200 de lei (peste 10.700 de euro). La Super Noroc, este in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 20.000 de lei.