STUDIU Vaccinul AstraZeneca are o eficienta de 76% impotriva coronavirusului "doar un pic mai mic" fata de valoarea anuntata la inceputul saptamanii

Lot cu probleme de la AstraZeneca

Datele intermediare publicate luni au aratat o rata de eficacitate a vaccinului de 79%, dar nu au inclus infectiile mai recente, ceea ce a dus la o mustrare publica extrem de neobisnuita din partea oficialilor din sanatate din SUA.AstraZeneca a reiterat, de asemenea, ca serul dezvoltat impreuna cu Universitatea Oxford, a avut 100% eficienta impotriva formelor severe sau critice ale bolii. Au existat opt cazuri severe - toate printre participantii la proces care au primit placebo."Eficacitatea vaccinului impotriva bolilor severe, inclusiv a mortii, pune vaccinul AZ in acelasi stadion ca si celelalte vaccinuri" a declarat William Schaffner, expert in boli infectioase de la Scoala de Medicina a Universitatii Vanderbilt, adaugand ca se asteapta ca lovitura sa castige SUA aprobare.AstraZeneca a declarat ca intentioneaza sa solicite autorizatia de utilizare de urgenta a SUA in urmatoarele saptamani.In urma cu o saptamana, un lot de vaccin AstraZeneca dupa ce ar fi aparut probleme privind formarea de trombi dupa administrarea acestui ser. Ulterior masura a fost anulata. Este vorba despre lotul de vaccin AstraZeneca ABV2856 , iar masura fusese luata ca Masura "de extrema precautie".