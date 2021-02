Ministerul Sanatatii: Vaccinarea, recomandata si persoanelor care au avut COVID-19. Reinfectarea este posibila, chiar daca extrem de rara

Infectarea dupa a doua doza de vaccin

"Vaccinarea este recomandata si persoanelor care au avut COVID-19. Chiar daca extrem de rara, reinfectarea cu SARS-CoV-2 este posibila. Din cauza riscurilor crescute pe care le prezinta COVID-19, vaccinarea este recomandata si persoanelor care au trecut deja prin boala. Imunitatea dobandita in urma bolii variaza de la o persoana la alta", a transmis Ministerul Sanatatii.Sursa citata a precizat ca este foarte rar ca o persoana care s-a infectat cu SARS-CoV-2 sa se reinfecteze in primele 90 de zile."Asadar, persoanele care au avut COVID-19 pot opta sa isi amane vaccinarea pana dupa trecerea acestei perioade de timp. Este recomandat ca persoanele care au primit in ultimele 90 de zile tratament pentru COVID-19 cu anticorpi monoclonali sau plasma convalescenta sa isi amane vaccinarea pana dupa trecerea acestei perioade, din cauza ca tratamentele mentionate pot reduce eficacitatea vaccinului", au mai precizat reprezentantii Minsterului.Anterior, intr-o brosura pregatita pentru medicii de familie, Minsterul a explicat ca recomandarile actuale incurajeaza vaccinarea pacientilor care au trecut prin boala, la minimum 4 saptamani de la primul test PCR pozitiv in cazul pacientilor cu forma usoara si la aproximativ 3 luni in cazul pacientilor cu forma moderata, severa sau critica.De asemenea, Ministerul sanatatii a precizat ca, daca un pacient a fost diagnosticat cu infectie SARS CoV2 dupa prima doza de vaccin, poate primi cea de-a doua doza de vaccin daca a depasit faza activa de boala, respectiv daca simptomatologia s-a remis, iar sindromul inflamator a devenit absent.De la debutul pandemiei, 768.785 persoane s-au infectat cu noul coronavirus.