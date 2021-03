Cod galben de ninsori in 18 judete. Risc maxim de avalansa in masivul Ceahlau

Risc de avalansa in masivul Ceahlau

Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a actulizat informarea de precipitatii, predominant ninsori, aceasta fiind valabila pana vineri, la ora 20.00."In intervalul mentionat, va continua sa ninga in cea mai mare parte a zonei montane si in Transilvania, iar in Moldova si in zona deluroasa a Olteniei si a Munteniei vor predomina ninsorile. Pe arii restranse se vor acumula cantitati de apa de 15 l/mp", arata ANM.Totodata, meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ninsori si strat de zapada in crestere semnificativa, tot pana vineri la ora 20.00, pentru judetele Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Covasna, Dambovita, Harghita, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Suceava, Valcea si Vrancea."In zona Carpatilor Meridionali si Orientali, precum si in Muntii Apuseni, temporar va ninge si se va depune strat nou de zapada peste cel foarte consistent deja depus", spun acestia.Salvamontistii nemteni au emis, vineri, o avertizare de risc maxim de avalansa in masivul Ceahlau si ii sfatuiesc pe turisti sa evite ascensiunile pe munte.Salvamontistii au explicat ca diagnoza straturilor de zapada efectuata acum 10 zile, de specialistii Salvamont, a aratat de atunci riscul producerii de avalanse."Atat pe fetele estice cat si pe cele de nord si nord-vest s-au produs avalanse inca de sambata trecuta, iar pe jgheaburile din zona Cabana Dochia au fost observate fisuri adanci in straturile depuse de-a lungul iernii. In conditiile in care cantitatea de zapada in zona superioara depaseste 120 centimetri, iar in acumulari 2-3 metri, consideram pericolul producerii de noi avalanse de gradul 5 din 5. Raman relativ sigure traseele Jgheabul cu Hotare, Curmatura Lutul Rosu (cu probleme la iesirea in golul alpin) si Durau-Fantanele-Varful Toaca-Dochia, cu probleme la traversarea Jgheabului Mare", se arata pe pagina de facebook a Salvamont Neamt.Celelalte trasee din masivul Ceahlau sunt inchise pentru turisti.Salvamontistii au mai precizat ca vineri dimineata pe Ceahlau ninge, iar vizibilitatea este foarte redusa si, conform prognozelor, vremea se va mentine la fel pana la inceputul saptamanii viitoare.