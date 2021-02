Sorin Cimpeanu: Pana pe 10 martie, numarul celor vaccinati din randul cadrelor didactice va ajunge la 50%

"Am facut deja campania de vaccinare dedicata personalului din invatamant. As vrea sa va spun ca in primele patru zile, de miercuri pana sambata, aproape 20.000 de persoane angajate in invatamant, in marea lor majoritate cadre didactice au fost vaccinate. S-a ajuns in asa fel la un numar de 78.000 al persoanelor angajate in invatamant vaccinate. Asta inseamna un procent de circa 22%. Daca lucrurile vor merge in acelasi fel pana pe data de 10 martie vom avea un numar de persoane vaccinate de peste 120.000 , adica un procent de 35% din personalul din invatamant. Daca ne raportam la cadrele didactice care intra in contact direct, nemijlocit cu elevii si studentii, numarul celor vaccinati va fi tinde catre 50%. Este un element foarte important pe care Ministerul Educatiei impreuna cu coordonatorii campaniei nationale de vaccinare au putut sa il faca in beneficiul sigurantei in scoli si universitati ", a afirmat Sorin Cimpeanu, duminica seara, la Digi 24.El a precizat ca miercuri, au fost vaccinate 3.800 de persoane din sistemul de invatamant, joi - 5.200, vineri, peste 6.000, iar sambata, aproape 3.500 de angajati.