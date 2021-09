Stelian Ion dă asigurări că demisiile miniștrilor USR PLUS nu vor fi retrase: ”Premierul nu va mai exercita funcția decât câteva zile”

Stelian Ion a fost întrebat despre afirmaţia premierului Florin Cîţu, care, chestionat asupra faptului că miniştrii USR PLUS şi-au putea retrage demisiile, a declarat că orice este posibil."Nu orice este posibil, vă spun ce cu siguranţă se va întâmpla, va fi că premierul nu va mai exercita această funcţie decât câteva zile. Nu se poate agăţa de această funcţie în mod neconstituţional fără să aibă o majoritate în Parlament care să-l susţină.Acesta este singurul element cert, din punctul meu de vedere. Celelalte elemente certe ar fi că demisiile miniştrilor USR PLUS nu vor fi retrase. Au fost înaintate, drumul este unul fără întoarcere, asta neînsemnând că este un drum fără întoarcere pentru coaliţie. Coaliţia trebuie să existe în continuare, dar nu în formula cu Florin Cîţu premier ”, a afirmat Stelian Ion.Premierul Florin Cîţu afirmă că el crede în continuare că soluţia pentru a guverna România până în 2024 este o coaliţie de dreapta."Eu în continuare cred că avem aceleaşi obiective cu care am pornit la drum acum 8 luni. Sunt diferite de obiectivele celor de la AUR sau celor de la PSD ", susţine el. Întrebat dacă este posibilă retragerea demisiilor miniştrilor USR PLUS, Cîţu arată: "Este posibil, bineînţeles, orice".