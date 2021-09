Stelian Ion: „Florin Cîțu are un mic respect pentru lege. Motivele remanierii nu au fost explicate” VIDEO

„Plec cu fruntea sus. Blocarea proiectului SIIJ în parlament e opera UDMR și a neimplicării a altor lideri politici. Deși Florin Cîțu spune că s-a implicat, din punctul meu de vedere e departe de adevăr.Motivele remanierii sunt unele care nu au fost explicitate, au fost doar pretexte. Lucrurile s-au deslușit în perioada următoare. S-a văzut clar că acel proiect nu ajunsese la ministerul Justiției. Dincolo de faptul că reprezintă un proiect păgubos pentru România, nici vorbă de dezvoltarea României.Având substrat mai de grabă numirea procurorilor de rang înalt, o miză înaltă pentru unii. Din păcate Florin Cîțu nu este un partener loial, nu e un lider care să unească, care să țină coaliția aproape. Nu merge pe prioritățile din programul de guvernare, nu respectă partenerii de guvernare, nu respectă cuvântul dat, are un respect mic pentru lege În zilele următoare vom da toate explicațiile. Cert este că Florin Cîțu trebuie să plece. Așa nu mai poate continua această coaliție”, a declarat Stelian Ion joi seară.Alături de ministrul demis s-a aflat și vicepremierul USR PLUS Dan Barna care a subliniat că așteaptă de la PNL o altă propunere de ministru și că în prezent formațiunea sa adună semnături pentru o moțiune de cenzură.„Ce am văzut ieri, acuzațiile ridicole ale premierului arată că actualul cabinet Florin Cîțu nu mai poate să continue. Premierul Florin Cîțu nu mai are sprijin politic. Adunăm semnăturile, în zilele următoare depunem moțiune de cenzură.Așteptăm de la PNL să propună un om serios, un om corect, care are proprietatea propriului cuvânt. Le solicităm colegilor din coaliție să propună un alt premier , dacă nu, depunem moțiune de cenzură. Noi considerăm, că această coaliție nu mai are majoritate parlamentară”, a relatat Dan Barna.