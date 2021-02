Accident grav in Cluj Napoca. O femeie a fost spulberata de pe trotuar de un sofer de cetatenie finlandeza, care a fugit de la locul faptei

Barbatul e acum in arest la domiciliu.Incidentul s-a petrecut vineri seara, pe strada Romul Ladea dintr-un cartier rezidential din Cluj-Napoca. O femeie de 45 de ani mergea regulamentar pe trotuar , moment in care o masina a parasit carosabilul si a lovit-o din plin iar aceasta a decedat pe loc.Soferul a fugit de la locul accidentului, a fost urmarit ulterior de un cetatean care a sunat la politie . Oamenii legii l-au gasit la scurt timp si i-au dat fiola, stabilind ca acesta avea 0,97 mg/l alcool pur in aerul expirat si ca este vorba de un cetatean finlandez.L-au retinut pentru 24 de ore, i s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, conducere sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.Judecatoria Turda a stabilit sa ramana in arest la domiciliu.