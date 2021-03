Peste 2,6 milioane de doze de vaccin contra COVID-19 o sa fie livrate in Romania, in martie

"Pentru luna martie, vorbim de un total de 2.640.000 de doze si pentru toata perioada, de la primele livrari, la sfarsitul lunii martie, vorbim de 4.351.000 de doze care vor sosi", a detaliat Baciu.In ceea ce priveste firmele producatoare, secretarul de stat a spus ca in martie vor fi livrate 1.112.000 de doze de la Pfizer - BioNTech (peste 220.000 de doze saptamanal), 268.800 - de la Moderna (106.000, in saptamana a doua din martie si 162.000, in saptamana a patra).De asemenea, el a spus ca vineri vor fi livrate, din partea companiei AstraZeneca, 249.600 de doze, in a doua saptamana din martie 60.000 de doze, in saptamana a treia - 155.000, in saptamana a patra - 378.000, iar in ultima saptamana a acestei luni 414.000 de doze, cu un total de 1.258.000 de doze livrate de respectiva companie.