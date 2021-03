Situatie alarmanta in Germania, pe fondul pandemiei de COVID-19. "Trebuie sa ne intoarcem la carantina"

"Este intru totul posibil sa avem de Paste o situatie similara celei pe care am trait-o de Craciun, cu un numar foarte mare de cazuri, numeroase cazuri grave si morai si spitale depasite" de situatie, avertizeaza intr-o conferinta de presa Lars Schaade."Ne aflam in al treilea val al pandemiei (covid-19), cifrele cresc, proportia variantelor este importanta", subliniaza ministrul geran al Sanatatii Jens Spahn.Germania a inegistrat peste 17.000 de contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore - cu aproximativ 5.000 mai multe decat in urma cu o saptamana.Rata incidentei a crescut vineri la 95,6, de la 90 joi, si se apropie de pragul de 100, la care se impun noi restrictii.Angela Merkel si conducatorii celor 16 landuri se reunsc luni pentru a decide eventuale noi carantine, dupa ce Germania a operat la inceputul lunii cateva relaxari. Germania mizeaza pe o crestere a puterii campaniei sale de vaccinare in vederea opririi acestei cresteri.Vaccinari cu vaccinul AstraZeneca se reiau vineri, dupa patru zile de intrerupere.Insa "o analiza onesta a situatiei arata ca nu exista inca destul vaccin in Uniunea Europeana (UE), pentru a opri al treilea val numai prin vaccinare", recunoaste Jens Spahn."Chiar daca livrarile comenzilor UE sunt de-acum fiabile, sunt necesare saptamani de zile pentru ca grupurile de risc sa fie vaccinate in intregime", subliniaza el."Abia atunci vom putea vorbi despre deschideri mai largi ale societatii. Vom avea, asadar, nevoie de o anumita rezistenta", apreciaza ministrul conservator. Puteti s-o intoarceti cum doriti , dar trebuie sa ne intoarcem la carantina", subliniaza Karl Lauterbach, un expert sanitar din Partidul Social Democrat (SPD), in aceasta conferinta de presa.