GRAFIC Incidenta cazurilor de COVID-19 in Romania. Timisul ramane in zona rosie

Potrivit datelor centralizate de Grupul de Comunicare Strategica, in acest judet , incidenta este de 3,16 la mie.Alte noua judete si Capitala se afla in scenariul galben.In Bucuresti, rata de infecare este de 1,66 la mie.Cea mai mica incidenta este in judetele Vrancea (0,41) si Olt (0,46). In ultimele 24 de ore, la nivel nationale au fost inregistrate 2.752 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 si 87 de decese.La ATI, numarul pacientilor internati a ajuns la 1.006.