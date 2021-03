Institutul de Sanatate Publica recomanda carantinarea Timisoarei, dupa ce incidenta cazurilor a ajuns la 7,25 la mia de locuitori

Prefectura Timis a lansat un apel catre populatie prin intermediul retelelor de socializare:"Doar TU poti evita carantinarea Timisoarei!Avertizam populatia ca in urma evaluarii analizelor de risc si avand in vedere numarul tot mai mare de cazuri de imbolnaviri cu noua tulpina SARS-CoV-2 in acest moment Institutul de Sanatate Publica din Romania a recomandat autoritatilor judetene sa ia in calcul si masura de carantinare a Municipiului Timisoara si a altor localitati din judet.Doar impreuna, printr-un efort comun, putem evita luarea acestei decizii", se arata in mesajul Prefecturii."Cu totii am crezut ca ce a fost mai greu a trecut!Din pacate, la un an de la debutul pandemiei in Romania, noua tulpina SARS-CoV-2 din Marea Britanie ne demonstreaza ca se poate si mai rau!Aceasta noua tulpina este mai periculoasa, infectia cu ea fiind asociata cu un risc crescut de spitalizare si deces Riscul principal al acestei noi tulpini rezulta din faptul ca se poate transmite mult mai usor, ceea ce inseamna ca numarul persoanelor infectate va creste mult mai repede.In momentul de fata aceasta tulpina determina aparitia unui numar tot mare de persoane infectate care pot raspandi virusul si in acelasi timp un numar mai mare de cazuri grave, solicitand si mai mult spitalele din Timisoara si judetul Timis."Te marcheaza atunci cand ai avut o cunostinta tanara, care nu a avut comorbiditati si in trei zile a murit pentru ca a facut o forma fulminanta de boala si nu ai avut ce sa faci. Stai si te gandesti daca ai facut tot posibilul ca sa salvezi acea viata. Sunt lucruri care nu au cum sa nu te marcheze si sa nu te framante, sa nu stai sa te gandesti ce mai poti face pentru acesti pacienti" - Virgil Musta, seful sectiei de Boli Infectioase de la Spitalul "Victor Babes"Ce poti face tu?Masura de carantinare a Municipiului Timisoara recomandata de Institutul de Sanatate Publica din Romania poate fi evitata doar printr-o stricta respectare a distantarii sociale si prin aplicarea tuturor normelor de igiena privind prevenirea raspandirii Covid-19.Efortul comun vizeaza de asemenea si localitatile periurbane din jurul Timisoarei.Protejeaza-te pe tine si cei dragi purtand masca corect, pastrand o igiena permanenta a mainilor si o distanta sociala reala.Nu iesi la intalniri care nu sunt strict necesare si nu participa la petreceri, sunt interzise", se precizeaza in comunicatul transmis de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis.