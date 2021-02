Tulpina noului coronavirus descoperita la nurci in Polonia poate fi transmisa catre om

La finalul lunii ianuarie, COVID-19 a fost descoperita la nurci intr-o ferma din districtul polonez Kartuzy, oficialitatile de la Varsovia precizand ca este vorba despre primul asemenea caz din Polonia. Toate nurcile din ferma respectiva urmau sa fie sacrificate.''Informatiile obtinute de inspectoratul de sanatate publica si experientele de anul trecut din Danemarca si Tarile de Jos indica in mod clar acest lucru si in Polonia: acest virus se poate transmite de la nurca la om si viceversa'', arata o declaratie a Ministerului Sanatatii polonez.La inceputul lunii noiembrie, Danemarca a inceput sacrificarea tuturor celor 17 milioane de nurci , dupa ce in cateva sute de crescatorii a fost semnalata prezenta noului coronavirus si autoritatile au descoperit mutatii ale acestuia in randul oamenilor.In luna august, Tarile de Jos au decis sa inchida peste 100 de crescatorii de nurci dupa ce mai multi angajati au contractat COVID-19.Suedia a decis sa opreasca procesul de reproducere a nurcilor in crescatorii in 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri guvernul de la Stockholm.