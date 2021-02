Nereguli la Spitalul Municipal Lugoj. Asistentele lucrau in Germania, in timp ce erau pontate si la spitalul din Romania

Primarul a sunat-o pe asistenta si i-a cerut sa se intalneasca ziua urmatoare. Ea a spus ca nu poate fiindca lucreaza in Germania. Cu toate acestea, nu avea o cerere de concediu inregistrata la spital "O asistenta de la spital isi luase, teoretic, concediu de odihna, practic nu, si a plecat la munca in Germania. Am sunat-o si am rugat-o sa vina a doua zi la mine si mi-a spus ca nu poate sa vina, ca este in Germania, la lucru.Nu avea cererea de concediu inregistrata la spital, ci era lasata la sefa dansei, si in cazul in care cineva se sesiza, doar atunci ar fi inregistrat-o. Realitatea este ca a doua zi a revenit in tara si m-a sunat ca poate sa vina la mine. I-am spus ca nu mai este necesar, ca am dovedit ce voiam sa dovedesc", a povestit Claudiu Buciu, potrivit Adevarul Se pare ca asistentele practicau aceasta metoda frecvent pentru a obtine venituri mai mari. Isi tineau locul cu randul pentru a lucra, in paralel, si in Germania. Am inteles ca era o practica in spital . Sper sa nu mai existe aceasta practica, in care unele asistente plecau, pe rand, la munca in Germania pentru a-si rotunji veniturile, iar colegele le tineau locul, pentru ca nici nu doreau sa isi strice concediul de odihna cu aceste plecari in Germania.Se inlocuiau pe rand si faceau unele si treaba altora in cadrul spitalului. Ele nu figurau in concediu la spital, dar erau plecate in strainatate", a mai spus Buciu.