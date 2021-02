Topul lucrurilor aberante pe care le-a spus Diana Sosoaca in Parlament. Senatoarea a avut pana acum 36 de luari de cuvant in plen

Fragmente din interventiile Dianei Sosoaca

Fragmente din discursul Dianei Sosoaca

Exemple de intrebari:

"Care este perioada de imunizare?"

"Care este compozitia fiecarui vaccin, cu lista detaliata a excipientilor?"

"Care este baza legala pentru conditionarea exercitarii drepturilor si libertatilor cetatenilor cu privire la invatamant, munca, spectacole si asa mai departe de efectuarea vaccinului impotriva SARS-CoV-2?"

"De ce nu exista campanie de informare cu privire la efectele adverse ale vaccinarii?"

"Au autorizat autoritatile romane campania publicitara pe televiziune prin care sunt filmate vaccinarile, in conditiile in care actul medical este un act individual si confidential?"

"Care sunt contraindicatiile vaccinului?"

"De ce actul medical al vaccinarii este prezentat la TV in timpul zilei, aceasta creand un abuz psihoemotional asupra copiilor, in primul rand si asupra populatiei, in plan secundar?"

Daca de-a lungul timpului au aparut in spatiul public exemple de politicieni care in ani de zile nu au avut deloc luari de cuvant, Diana Sosoaca a avut pana acum 36.Ziare.com va propune o trecere in revista a celor mai aberante lucruri pe care le-a spus Diana Sosoaca in plen, potrivit stenogramelor afisate pe site-ul Senatului. Diana Sosoaca invoca adesea subiecte precum pandemia de COVID-19 si campania de vaccinare, inclusiv cand pe ordinea de zi nu sunt subiecte care au legatura.De exemplu, in sedinta din 30 decembrie 2020, care a vizat alocatia de stat pentru copii, Sosoaca mentioneaza "abuzuri asupra poporului roman prin intermediul televiziunilor si Guvernului", dar sustine si ca se induce ideea obligativitatii vaccinarii, in conditiile in care s-a mentionat in repetate randuri ca vaccinarea nu este obligatorie."In ceea ce priveste solicitarea de astazi, sunt uimita sa vad ca pentru PNL USR si UDMR copiii nu inseamna absolut nimic in Romania. Nu cred ca este un efort extraordinar financiar pentru bugetul Romaniei, avand in vedere natalitatea mica pe care o avem, numarul de copii minim cu care a mai ramas Romania, intrucat ceilalti se afla in strainatate, iar bugetul cred ca poate suporta foarte bine aceasta crestere de alocatii, punand in balanta ceea ce s-a facut in aceasta pandemie, cand 14 miliarde de euro s-au evaporat, fara sa existe o dovada a acestora. Cred ca se puteau pastra un miliard de euro si pentru copiii Romaniei, macar atata drept aveau in aceasta tara"."Pe de alta parte, as vrea sa va spun ca eu am formulat si o interpelare, insa vad ca nu se poate depune si accesa, sa se afiseze pe site-ul Senatului, avand in vedere ca nu avem aceasta procedura pana in februarie.Si totusi este o interpelare din partea mea cu privire la vaccinare si la ceea ce se intampla in aceste momente si abuzurile asupra poporului roman prin intermediul televiziunilor si al Guvernului prin reactii si prestatii care duc la ideea de vaccinare obligatorie sau conditionarea unor acte de invatamant, de sanatate, de acces in restaurante, numai cu obligativitatea vaccinarii", spune Sosoaca.Un alt exemplu este sedinta din 3 februarie 2021, in care s-a discutat si despre modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Diana Sosoaca invoca un presupus document privind standardele pentru educatia sexuala in Europa.Ea vine cu diverse exemple, sustinand ca, de exemplu, copiii mai mici de patru ani sunt invatati despre "masturbarea timpurie"."Si va supun atentiei doua aspecte. Discutam despre educatie sexuala. S-a gandit cineva vreodata sa se uite la standardele pentru educatia sexuala in Europa? Exista un document.Va rog sa va uitati ce inseamna educatie sexuala la 0 - 4 ani: "bucuria si placerea de a atinge propriul corp", "despre masturbarea timpurie", "dreptul de a explora identitatile de gen". La 0 - 4 ani! Asta vreti sa faceti prin trimiterea la comisii!La 4 - 6 ani: "bucuria si placerea de a atinge propriul corp", "despre masturbarea timpurie", "descoperirea corpului si a organelor genitale proprii", "sentimente sexuale, apropierea, placerea, excitarea, ca parte a tuturor sentimentelor umane; acestea ar trebui sa fie sentimente pozitive, acestea nu trebuie sa includa constrangerea sau ofensa.Mergem mai departe, la 6 - 9 ani: "sexul in media, inclusiv pe internet...Actul sexual la 6 - 9 ani, drepturile sexuale ale copiilor", mai spune Diana Sosoaca.Ultima stenograma disponibila, a unei sedinte din 10 februarie 2021, este, probabil, cea mai vocala interventie a senatoarei Sosoaca.Aceasta sustine ca i-a trimis lui Vlad Voiculescu , ministrul Sanatatii, o interpelare, si ca ministrul nu a raspuns la anumite probleme punctuale, astfel ca le enumera din nou.In lista respectiva sunt incluse intrebari la care fie s-a raspuns, deja, in nenumarate randuri in cadrul campaniei de informare, fie privesc probleme care nu au fost ridicate niciodata, cum ar fi o presupusa conditionare a drepturilor si libertatilor oamenilor in privinta invatamantului, campului muncii, sau desfasurarii evenimentelor, in raport cu vaccinarea.In cadrul aceleiasi sedinte, Sosoaca mai da si declaratii politice, sustinand ca, in timpul pandemiei, "presa este platita din bani publici" si ca, din aceasta cauza, nu ar exista anchete privind politicienii si banii publici."Presa este platita din bani publici pe timp de pandemie, astfel ca rar vezi anchete jurnalistice reale cu privire la politicieni si banii publici, iar acesti jurnalisti, minoritari, trebuie felicitati si sustinuti. Daca ai curajul sa aduci la cunostinta publicului toate derapajele politicienilor corupti si incompetenti, imediat presa, sustinuta din spate de politic, te distruge prin defaimare si ponegrire si manipulare a maselor", declara Sosoaca in timpul sedintei.Ea mai numeste pandemia "cea mai mare mascarada a tuturor timpurilor" si sustine ca face parte din "agenda unora", cum ar fi Raed Arafat "Lipsa de comunicare s-a vazut in cea mai cumplita forma de abuz psiho-emotional in perioada asa-zisei pandemii, cea mai mare mascarada a tuturor timpurilor, instituita la nivel international si adoptata de noi fara cracnire. De ce? Pentru ca agenda unora, cum ar fi domnul doctor Raed Arafat, si a celor care conduc destinele acestui popor, pe bani multi care se invart in sistemul medical, impune acceptarea tuturor ordinelor din afara si asuprirea, extinctia poporului roman", mai spune Sosoaca.Senatoarea mai sustine ca nu se vorbeste despre posibilele efecte adverse si ca vaccinul ar genera decese si boli."Cine le vorbeste despre efectele adverse? Ce acte semneaza in cunostinta de cauza - consimtamantul informat? Cine are grija de familia celui care decedeaza ca urmare a acestor efecte adverse? Intrebari fara raspuns.De ce nu suntem anuntati ca exista efecte adverse majore, care duc si la decese sau alte tipuri de boli?Deci au suferit efecte adverse... atentie mare, 77% dintre aceste efecte adverse, adica 31 626, sunt persoane de sex feminin. Majoritatea efectelor adverse inregistrate in randul femeilor sunt afectiuni endocrine, avorturi spontane - 12 avorturi spontane", mai spune Diana Sosoaca.