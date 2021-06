Fiul lui Toader Tudorel, "impins" spre postul de lector la universitatea unde rector este tatal sau

Oamenii tatalui, in comisia de concurs

Liga Studentilor cere respingerea dosarului

Fiul cel mare a lui Tudorel Toader , Ionut Alexandru Toader, a rams singurul candidat pentru postul de lector al Facultatii de Drept. Tanarul s-a aflat in urma cu patru ani in atentia publica dupa un scandal , acesta candidand pentru un post temporar de asistent la Facultatea de Drept, facultate condusa de tatal sau. La vremea respectiva Codul de Etica al universitatii preciza ca rudele de pana la gradul al III-lea ale celor din conducerea universitatii nu pot fi angajate pe posturi didactice sau administrative.Cum Toader Tudorel era suspendat de la conducerea Universitatii pentru a indeplini functia de ministru de Justitie, s-a considerat ca fiul sau poate concura legal la concurs. Un un an mai tarziu, minsitrul Eduatiei Valentin Popa a dat o ordonanta cu dedicatie in care contractele pe perioada determinata dintre o universditate si un asistent universitar se tarnsforma in contract de munca pe perioada nedeterminata, astfel ca Alexandru Ionut Toader devine din angajat temporar direct titular de post.Ca si atunci, astrele ii sunt si astazi favorabile baiatului rectorului de la "Alexandru Ioan Cuza".Asa se face ca mai mult apropiati ai rectorului sunt in comisia de examinare a lui Toader jr.Astfel, presedinte al comisiei de concurs este Ioana Maria Costea, care a fost numita decan al Facultatii de Drept chiar de catre Tudorel Toader, sotul acesteia fiind consilerul personal al lui Toader Tudorel cat timp a fost ministru al Justitiei. Ionut Alexandru Toader candideaza pentru postul de lector in Departamentul de Drept Privat, cel mai important criteriu, care are o pondere de 60% in economia examenului, fiind publicarea unui volum, a lucrarii de doctorat si a zece articole stiintifice.Tanarul este doctor in drept, a scris si cateva articole, iar partea cea mai grea, publicarea unei carti a fost trecuta tot cu ajutorul unui cadru didactic de la universitatea unde Toader Tudorel este rector.Carmen Tamara Ungureanu, care conduce Scoala Doctorala a Facultatii de Drept, a revizuit o carte in care pe coperta, in calitatea de coautor, apare si numele lui Ionut Alexandru Toader, care beneficiaza de un capitul separat in lucrare.Sefa Scolii Doctoale este aceeasi persoana care a facut opinie separata in acuzele de plagiat din teza procurorului Codrut Olaru, opinand ca teza nu a fost plagiata. Liga Studentilor (LS IASI) a solicitat respingerea dosarului pentru avansarea in gradul de lector depus Ionut-Alexandru Toader , din cauza ca acesta nu indeplineste criteriul minimal al publicarii tezei de doctorat, conform metodologiei de concurs."Editura Hamangiu nu a publicat in acest an teza de doctorat a lui Ionut-Alexandru Toader, teza nu este in randul cartilor in curs de aparitie la editura, iar aceasta nici nu o are inclusa in planul de publicare pentru urmatoarele doua luni. Simpla emitere a numarului unic ISBN nu poate fi considerata drept o publicare a tezei, nefiind indeplinita conditia legala de publicare, adica de aducere la cunostinta publicului a operei, asa cum este definita de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor. Conditia publicarii tezei trebuie indeplinita la momentul depunerii dosarului, neacceptandu-se ca aceasta sa fie "in curs de publicare", la o data nedeterminata", potrivit unui comunicat al Ligii Studentilor.Anterior a ajunge asistent universitar, Ionut Alexandru Toader a fost notar public incepand din 2011, apoi asistent universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Petre Andrei din Iasi, el obtinand titlul de doctor in drept penal in anul 2016.La informatiile din presa locala legate de faptul ca fiul sau ar fi favorizat pentru postul de lector al universitatii pe care o conduce, Toader Tudorel a venit in stilul caracteristic cu cateva "simple precizari", pe pagina sa de Facebook "Pentru cine vrea sa cunoasca adevarul:- 53 de posturi (asistent, lector, conferentiar, profesor si cercetator stiintific) au fost scoase la concurs, la UAIC.- pentru 7 posturi nu s-a inscris nici un candidat;- pentru 7 posturi s-au inscris cate 2 sau 3 candidati;- pentru 39 posturi s-a inscris cate un singur candidat!In rest, politica si delicateturi", a mentionat Tudorel Toader.