De ce pleaca romanii din tara? De ce nu se mai intorc?

Factura maxima. In virtutea acesteia, in momentul in care contributia personala a pacientului in cheltuielile medicale - cca 25% - depaseste, pe an, o anumita limita calculata de casa de asigurari de sanatate in functie de veniturile anuale ale pacientului, acesta nu trebuie sa mai plateasca absolut nimic; toate cheltuielile sale sunt suportate de casa de asigurari de sanatate.

Sistemul celui de-al treilea contribuabil. In momentul in care pacientul se prezinta la medic sau la spital, plateste doar contributia sa personala (cca 25%). Restul sumei il plateste asiguratorul direct medicului, farmaciei sau spitalului.

Persoanele care primesc ajutor social, pensionarii cu pensii sociale, persoanele prezentand un handicap, minorii straini neinsotiti in Belgia, persoanele invalide, vaduve, familiile monoparentale, somerii primesc o interventie majorata. Aceasta presupune o reducere mai mare a cheltuielilor de spitalizare, a medicamentelor, a consultatiilor si o reducerepentru mijloacele de transport in comun, a facturii pentru electricitate, telefon, vacante, etc.

Dosarul medical global costa 30 de euro pe an, dar este rambursat 100% de casa de asigurari de sanatate; ofera pentru fiecare consultatie medicala o reducere de 30%. Toti pacientii care au un dosar medical global beneficiaza de 30% reducere pentru consultatiile medicale.

Toate aceste reduceri sunt posibile deoarece fiecare angajat plateste lunar 13, 07% din salariul sau brut la securitatea sociala. Suma este retinuta direct pe statul de plata.

Angajatorii platesc 25% pentru fiecare angajat. Din suma adunata la Oficiul National de Securitate Sociala se platesc pensiile, concediile anuale ale muncitorilor, somajul, alocatiile pentru copii, asigurarile medicale, indemnizatiile de invaliditate si de boli profesionale. Belgia este unul din statele cu cel mai puternic sistem social din lume; in 2006 a primit pentru sistemul sau de securitate social cea mai inalta recunostinta internationala de la ONU.

La distanta de doua luni e categoric mult, pentru ca aceste incendii nu mai au statutul de accidente, de fapt, ele nu ar trebui sa se produca. Pe langa familiile victimelor, un neam intreg se cutremura, caci ce realitate poate fi mai sumbra decat aceea legata de faptul ca te duci viu la spital ca sa te faci bine si iesi intre patru scanduri, nu din cauza bolii, ci din cauza unui sistem care nu functioneaza.Nu functioneaza de ce? Din cauza nepasarii, a incompetentei, a mamei tuturor relelor - coruptia. Potrivit declaratiilor Digi24, sunt deja 6 incendii ce s-au produs in spitalele romanesti in ultimele 2 luni - o catastrofa ce marcheaza in mod repetat un stat membru al Uniunii Europene, la fel cum s-ar intampla intr-o tara bananiera.Aceasta e imaginea Romaniei: o tara bantuita de dezastre ce survin din lipsa de interes, din lipsa de viziune, din lipsa de empatie, din dezorganizare, din incompetenta si datorita coruptiei unei clase politice inconstiente, coruptie care are radacini viguroase si foarte rasfirate in toate compartimentele societatii romanesti.Se cunosc deja de mult timp, nu mai sunt pentru nimeni un secret, neregularitatile din sistemul medical: cladirile sunt vechi, instalatiile electrice de asemenea. E de neimaginat ca intr-un spital de boli infectioase - ca de altfel in orice spital in care te duci sa te faci bine, unde iti pui viata cu incredere in mainile cadrelor medicale - instalatiile electrice sa functioneze cu carpeli, cu improvizatii , exact ca o rabla de masina pe care o pornesti unindu-i cablurile de curent.Ca aceste instalatii nu sunt verificate, ca nu sunt asigurate, pentru ca toate acestea costa scump e un rationament lipsit de seriozitate si maturitate, avand in vedere ca orice om sanatos la cap isi face iarna car si vara sanie: cheltuielile alocate reparatiiilor depasesc cu foarte mult investitiile pentru verificarea si inlocuirea lor. Iar daca nu exista legi care sa reglementeze aceste situatii, atunci ele trebuie create! Pentru ca toate acestea adunate costa vieti.S-au scurs 5 ani si mai bine de la dezastrul de la Clubul Colectiv . Ne-am jelit mortii, ne-au ajutat alte popoare sa vindecam supravietuitorii - cat timp se va mai intampla? Dupa vaicareala nationala, comemorari si cuvinte mari, nu s-a reparat nimic - aceeasi Marie cu alta palarie; incendiile se tin lant sub privirile apatice, dezinteresate ale unor conducatori preocupati doar de satisfacerea propriilor orgolii si bunastarea personala. Situatia din spitalele romanesti de stat este strigatoare la cer, aceeasi de zeci de ani: oamenii platesc ca sa poata primi un cearsaf, toaletele sunt infecte, familiile bolnavilor vin cu mancare si medicamente de acasa. Omul de rand fara bani si fara nume e umilit si lasat sa moara. Spaga e inca la putere. Pilaraia, de asemenea.De ce pleaca romanii din Romania? Pentru ca nu se mai simt reprezentati de cei pe care ii aleg. Pentru ca acestia una promit in campaniile electorale, si alta fac sau mai bine zis nu fac. Romania pare a fi blestemata sa se invarta intr-un cerc vicios din care greu poate iesi. Coruptia e atat de puternic infipta si larg raspandita la mai orice nivel al societatii, incat greu poti vedea prin perdeaua deasa de pacla a acesteia firava luminita a firescului si a bunului simt.Romanii sunt atat de obisnuiti cu spaga si relatiile incat si oamenii curajosi si corecti tot mai admit uneori ca "se poate si asa." Dar nu, nu ar trebui sa se poata! De la mic la mare, toti ar trebui sa respingem compromisul. Daca in curtea ta si pe santul tau nu-ti smulgi buruienile, cum iti poti face satul curat? Nicio floare nu va inflori pana nu vei starpi toate buruienile din batatura!Altfel, vom mai avea incendii in spitale , ne vor mai arde de vii oamenii, copiii ne vor ramane nescoliti, in timp ce noi ne amagim ca suntem un popor de olimpici prin cateva varfuri pe care le avem si care, pe viitor, vor parasi si ele Romania , vom avea in frunte tot felul de lichele si vom ramane batandu-ne ridicol cu pumnii in piept si lalaindu-ne pe la sarbatori, intre noi, nebagati in seama de restul lumii, ca suntem mandri ca suntem romani - ne imbatam cu apa rece!De ce nu revin romanii? Pentru ca orice ar face in tarile in care pleaca - ca sunt medici, muncitori, avocati , profesori, artisti, ...- ei inteleg repejor care e mersul natural al unei societati democratice, al unui stat ce-si protejeaza cetatenii. Devenind parte componenta a acestor tari adoptive, ei vad ca omenii - mici sau mari - sunt tratati in mod egal si corect.Inteleg ca nu trebuie sa se gandeasca, daca se imbolnavesc, sa adune bani ca sa poata plati tratamentele si spitalizarea, la ce vor manca in spital, daca vor avea un pat curat, sa adune medicamente, pansamente, alifii ca sa le aiba in spital, ca sunt tratati omeneste, cu respect, ca sunt ingrijiti si ascultati - inteleg si prind gustul vietii de calitate. Iar calitatea aceasta le-o asigura statul prin asigurarile de sanatate pe care orice om le plateste si de care mai apoi beneficiaza in mod corect.Statul nu te lasa sa mori, nu te ingroapa de viu, ci te ajuta - chiar si pe tine, venetic din Romania sau Polonia sau Afganistan, pentru ca si tu platesti asigurarea de sanatate. Nimeni nu se uita urat la tine si nici nu te repede in spitale.Acest lucru il inteleg toti romanii care emigreaza. Il inteleg si cei care pleaca la munca in strainatate ca sa adune ceva bani pentru a se putea reintoarce apoi in Romania ca sa-si faca o casa si sa-si incropeasca o afacere. Acestia pleaca pentru cativa ani, dar multi dintre ei, ajungand in spitalele din tarile civilizate, realizeaza ca nu s-ar putea readapta la bataia de joc din spitalele romanesti de stat Si oricat de dulce ar fi acest cuvant - "acasa"- oricat de dor le-ar fi si oricat de mult ar iubi locurile natale, pentru multi emigranti romani, el devine o notiune fara continut, caci acasa e acolo unde ti-e bine - ubi bene, ibi patria! Si mai inteleg ei - muncitori, artistii, profesori, medici, preoti, avocati, ingineri, cercetatori, ...ca Romania de fapt nici nu-i mai vrea, ca prea putin le pasa celor care ajung la conducere de popor si ca doar interesul, castigul imediat, setea de putere sunt motorul carmuirii romanesti.Ca tara arata ca o sandrama care abia se tine pe picioare nu vor sa vada, iar nevazand ce ar avea de reparat? Dar atata timp cat Romania va arata ca o sandrama gata sa cada pe locuitori la orice suflare de vant, atata timp cat conducatorii se vor bate pe ciolane, care sa-l apuce pe cel mai mare, uitand esentialul - ca au fost alesi sa slujeasca omul de rand, sa vegheze la starea lui de bine, pe care e dator sa o genereze prin legi si programe sanatoase si de bun-simt - romanii vor tot pleca si putini se vor reintoarce.Dupa ce plecatii au simtit gustul firescului, al bunului simt, dupa ce si-au dat seama ca ei straini in tari straine sunt mai protejati decat in propria lor tara, greu vor face pasul inapoi. Sau deloc. In numele mandriei ca esti roman poti ridica paharul, dar cand pui esentialul pe hartie, dupa ce faci calculul si tragi linia ce-ti ramane? Nepasarea, batjocura, saracia si moartea . Si nu, nu inseamna ca nu-si iubesc tara, ci mai degraba, ca tara uita de ei. Mai ramane o speranta: noii numiti la conducere provenind din partide politice cu ideologie pro-europeana, anticoruptie , progresista. Daca nu se vor invata si ei ca se poate si asa...***Mai jos puteti gasi cateva informatii despre cum funtioneaza sistemul de sanatate belgian.In Belgia, asigurarea de sanatate este obligatorie si ramburseaza cca 75% din cheltuielile pacientului. In plus, categoriile defavorizate, cei cu venituri mici, au acces la o serie de reduceri. Iata cateva: