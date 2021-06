Un barbat santaja femei cu imagini compromitatoare pentru sex oral: "Ne vedem de 4 ori si de fiecare data sterg unu"

Mesaje de amenintare

A cedat de frica sa nu ii fie publicate imaginile nud

Curtea de Apel a considerat faptele ca viol si tentativa de viol

Prima plangere a fost depusa in octombrie 2018. Femeia a reclamat faptul ca a fost contactata de un barbat cunoscut anterior pe reteaua de socializare "Tinder", care i-a spus ca in cazul in care nu va mai intretine relatii sexuale cu el de patru ori, va posta in mediul online imagini compromitatoare din timpul unui act sexual petrecut intre acestia in cursul lunii mai 2018. Victima a spus ca, in cursul lunii mai 2018 , a cunoscut pe reteaua de socializare "Tinder" un barbat de aproximativ 27 de ani, iar dupa ce au discutat pe parcursul mai multor zile, au convenit sa se intalneasca. Astfel, intr-o seara, tanara a fost preluata cu masina de la caminul facultatii si s-au deplasat catre Dealul Feleacului, pentru a admira panorama orasului. Ajunsi acolo, in urma unor discutii cu conotatii sexuale, persoana vatamata a acceptat propunerea inculpatului de a se merge la locuinta acestuia, unde au intretinut relatii sexuale, momente inregistrate video cu telefonul mobil.In cursul lunii august 2018, M. Mihai a contactat-o prin intermediul aplicatiei Facebook si i-a adresat mai multe mesaje de natura obscena, motiv pentru care acesta a fost blocat.Ulterior, in cursul lunii octombrie, barbatul a luat din nou legatura cu aceasta prin intermediul altor conturi de Facebook, deschise pe numele si i-a transmis o fotografie in care se observa o persoana de sex feminin care intretine raporturi sexuale orale cu un barbat. In continuare, inculpatul i-a propus persoanei vatamate ca aceasta sa mai intretina acte sexuale de patru ori, aferente celor patru inregistrari video pe care le detine, in caz contrar amenintand-o ca va distribui inregistrarile video in mediul online. Santajistul i-a trimis mai multe mesaje, care au fost descoperite de anchetatori : "ti-am scris pe instagram; daca mai dai o data block ai toate filmuletele puse pe internet"; "si le dau add la toti prietenii tai de pe fb si personal le trimit"; "sau cand te angajezi, cand cauta pe google dupa numele tau sa apari tu; "sau sa ti le vada copii tai"; "sunt 4 filmulete; ne vedem de 4 ori si de fiecare data sterg unu; hai ca nu e ca si cum faci oral la ultimu om"; "hai sa ne vedem o data in seara asta; dar doar oral". In continuare, avand in vedere refuzul si tergiversarea oferirii unui raspuns din partea persoanei vatamate, M. Mihai a insistat cu amenintari si injurii.A doua plangere a fost depusa la Politie in decembrie 2018. O alta femei a reclamat faptul ca un barbat pe nume Mihai a amenintat-o ca in cazul in care nu va accepta propunerea de a intretine relatii sexuale va distribui imagini in care aceasta apare nud, imagini identificate pe un telefon gasit in Cluj-Napoca. Santajistul i-a propus o intelegere, in sensul ca va sterge imaginile in cazul in care vor intretine acte sexuale orale. In caz contrar, pozele urmau sa fie distribuite pe retelele de socializare."Intrucat persoana vatamata a amanat oferirea unui raspuns, inculpatul identificat ulterior a contactat-o prin intermediul unui cont Facebook, continuand cu actele de santaj. In cele din urma, fiind cuprinsa de frica, persoana vatamata a cedat insistentelor inculpatului, sens in care s-au intalnit intr-o seara, in jurul orelor 22:00-23:00 in statia de taximetrie din fata Casei de Cultura a Studentilor din mun. Cluj-Napoca, unde in masina acestuia au intretinut actele sexuale orale. Ulterior, cele doua persoane nu au mai pastrat legatura, pana in data de 10.11.2018, cand inculpatul a contactat-o din nou pe persoana vatamata reluand actele de santaj", se precizeaza in hotararea de condamnare de la instantele din Cluj-Napoca.Si acestei femei i-a trimis divers mesaje de amenintare: "pai tu crezi ca daca vreau sa le public ti le pun in comentariu la poza si le vad toti; mare branza; sau le pun pe fb cu numele"; "de la angajator la oricine le gaseste; si e destul sa le aiba inca o persoana ca dupa aia le au toti"; "uite eu iti promit ca nu fac nimic cu ele, dar vreau sa fii deschisa la chestia de oral cand ne vedem. avem intelegerea asta?".Identificat si chemat de politisti, M. Mihai a recunoscut ambele fapte. Pentru prima a dat o declaratie de recunoastere in luna ianuarie 2019, iar pentru a doua, in martie acelasi an. A fost trimis in judecata si a fost condamnat definitiv la 2 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani. Pe parcursul termenului de supraveghere acesta va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile.Pedeapsa a fost mentinuta in 6 aprilie 2021 si la Curtea de Apel, instanta care a apreciat, insa, ca tratamentul sanctionator aplicat inculpatului, este disproportionat de bland in raport de gravitatea extrem de ridicata a faptelor. Totul a pornit de la greselile in lant realizate de organele judiciare , care nu au observat corecta incadrare juridica a faptelor, si anume de tentativa la viol si respectiv viol in forma consumata. Odata retinand elementele coercitive de natura psihica realizate de catre inculpat la adresa persoanelor vatamate in scopul de a le infrange libertatea sexuala, urmate, in unul dintre cazuri, de consumarea unui act sexual oral, organele judiciara identificasera de fapt toate elementele de tipicitate ale infractiunilor de viol, in forma tentata si respectiv in forma consumata.Cu toate acestea, au dat o calificare juridica gresita ambelor fapte, cu consecinta aplicarii unui tratament penal mult prea bland. Sigur ca in aceasta faza, in lipsa apelului Ministerului Public, sau a persoanelor vatamate, nu se poate da faptelor o atare incadrare juridica pentru ca ar atrage aplicarea unui tratament sanctionator mult mai sever cu executarea efectiva a pedepsei in detentie", se mentioneaza in hotararea instantei care a pronuntat hotararea definitiva.Cu alte cuvinte, magistratii de la Curtea de Apel au considerat ca procurorii trebuiau sa il acuze pe individ de viol si tentativa la viol si nu doar de santaj. Pentru ca nici Parchetul si nici cele doua femei nu au contestat hotararea instantei de fond, instanta nu a avut posibilitatea sa agraveze pedeapsa acestuia ci, doar, sa o mentina pe cea de la judecatoria Cluj-Napoca.