Zeci de pasageri protesteaza pe Aeroportul International Cluj. Care este motivul nemultumirilor

Reguli si pentru zborurile catre Marea Britanie

"In judetul Cluj, pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj, aproximativ 70 de pasageri ai curselor aeriene programate catre Bergamo (12.50) si Roma (13.00), isi manifesta nemultumirea fata de reprezentantii companiei Wizz Air, care, in urma cu putin timp, au anuntat calatorii care urmeaza sa se imbarce ca au nevoie de test COVID negativ.Pentru mentinerea ordinii publice, vor fi suplimentate efectivele de politie din aeroport", transmit surse din politie.Si pe site-ul Aeroportului Avram Iancu este un anunt pentru pasagerii care vor sa zboare spre si dinspre Marea Britanie."Informatii importante pentru pasageriZborurile spre si dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord vor fi reluate incepand cu data de 4.01.2021, ora 19.00, conform Hotararii nr.1/03.01.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.Persoanele care sosesc in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au obligatia prezentarii la intrarea in tara a certificatului unui test negativ, rapid antigenic sau RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de data intrarii in tara.Persoanele care sosesc in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord care nu prezinta certificatul unui test negativ pentru SARS-CoV-2 vor sta in carantina la domiciliu sau locatia declarata, timp de 14 zile", se arata pe pagina de Facebook a aeroportului.