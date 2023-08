Experiența unei românce în vacanță "într-o destinație incredibilă și prea puțin menționată". "Recomand 100%"

Imagine din vacanța petrecută în Slovenia FOTO Facebook/ Vacanțe do it yourself

În plin sezon estival al vacanțelor, românii împărtășesc în mediul online impresii din locurile în care se află sau au fost.

În timp ce mulți aleg destinații populare din Bulgaria, Grecia sau Turcia, unii preferă unele mai puțin renumite. Este cazul unei românce care a petrecut 6 zile în Slovenia și recomandă traseul parcurs, într-o postare pe Facebook.

"Doar ce m-am întors dintr-o destinație incredibilă și prea puțin menționată - Slovenia, și vreau să va împărtășesc câte puțin din experiența mea, sperând să inspir și alte persoane să viziteze țară asta atât de minunată.

Câteva impresii: țara are o infrastructură foarte bine pusă la punct, toate drumurile sunt într-o condiție excelență, inclusiv cele prin munți. Se reciclează peste tot, se poate plăti cu cardul peste tot, oamenii sunt foarte civilizați (inclusiv turiștii), sunt multe piste de biciclete și overall m-am simțit foarte în siguranță."

"Prețurile la restaurante mi s-au părut normale"

Tânăra s-a referit la prețurile de la hoteluri și restaurante, dar și la taxele de drum.

"Singurul minus ar fi la cazări, nu sunt foarte multe opțiuni, sau e demand-ul prea mare, rezultând în prețuri măricele. Eu am plănuit vacanță cu 2 săptămâni înainte și nu am găsit multe variante (dar e și sezonul de vârf). Hotelurile pe care le-am rezervat au fost superbe și și-au meritat prețul mai mare, dar nu prea am găsit cu 2 săptămâni înainte alte opțiuni mai budget friendly. Prețurile la restaurante mi s-au părut normale, nimic ieșit din comun pt zona aceea a Europei. Taxele de drum au fost €32 (Ungaria și Slovenia) și în total am condus aprox 700km prin Slovenia."

Traseul parcurs

"Am petrecut 6 nopți și am avut următorul traseu:

Ziua 0 - am ajuns târziu în Ljubljana unde am dormit prima noapte (preț cazare €80 Lina Rooms)

Ziua 1 - o scurtă plimbare prin Ljubljana la o cafea, apoi am pornit spre una din atracțiile principale ale Sloveniei, Șoca River, cu opriri pe drum în câteva orașele drăguțe (Kanal ob Soci mi-a atras atenția cel mai tare). Ne-am cazat într-un apartament pe malul răului, departe de agitație, într-un cadru superb - Apartmaji Silva €115 pe noapte.

Ziua 2 - am pornit înspre nordul Sloveniei de-a lungul răului Șoca, cu multe opriri pe drum și am făcut celebrul drum Vrsic Pass (aprox 30km, ajunge până la altitudinea de 1600m). Seară am petrecut o la lacul Jasna unde am închiriat paddle board. Ne-am cazat într-un apartament superb în Kranjska Gora, la 5 minute de lac - Jasna Mansion €170 pe noapte.

Ziua 3 - am vizitat Zelenci Natural Reserve (intrare liberă), apoi am mers până în Italia la lacul Fusine și înapoi în Slovenia în orășelul Strmec na Predelu (pt view). Ulterior am condus înspre lacul Bled unde ne-am cazat 2 nopți la Triglav Hotel (€190 pe noapte cu mic dejun inclus).

Ziua 4 - am mers la lacul Bohinj (cam la jumătate de ora de Bled, un lac mai puțin turistic și perfect pentru relaxare). După-masă am petrecut-o înapoi la lacul Bled.

Ziua 5 - dimineață am închiriat paddle board la lac, a fost €15 pentru o ora. Sunt multe modalități de explorare a lacului (închiriat paddle board, bărcuța cu vâsle, tur cu barcă mai mare, etc). La prânz am pornit spre ultima locație - Charming Slovenia Forest Glamping Resort, un glamping retreat pe malul lacului Blagus - €150 pe noapte cu mic dejun inclus. A fost o experiență superbă, recomand in Slovenia măcar o noapte la o astfel de cazare.

Din păcate 2 zone pe care îmi doream mult să le văd nu sunt momentan accesibile turiștilor din cauza inundațiilor de acum 2 săptămâni, au fost destul de puternic afectate: Logar Valley și Velika Planina, un motiv bun de a mă întoarce.

Recomand 100% această destinație, aș fi stat încă 6 zile minim dacă puteam, sunt muulte alte obiective turistice și locații pe care nu am apucat să le vedem, 5 zile chiar nu au fost suficiente", a scris tânăra pe grupul Vacanțe do it yourself.

