Scandalurile se tin lant in TVR. Marina Almasan a retractat criticile aduse conducerii pentru a-si pastra emisiunea

"Sunt prizoniera unei greseli de neiertat!"

"Am reusit sa "defaimez" si "abuzez" institutia si salariatii sai"

"Imi fac << mea culpa >>: Sub Doina Gradea, TVR a avut, de fapt, cea mai glorioasa perioada din ultimii 30 de ani!" este titlul articolului in care Marina Almasan denunta presiunile carora este supusa din cauza unui articol de opinie."Dupa cum sugereaza si fotografia de profil, sunt prizoniera unei greseli de neiertat! (..) Editorialul meu nu i-a bucurat chiar pe toti cititorii sai.Am primit, din partea Conducerii TVR, via Oficiul Juridic, o notificare care insira un pomelnic de legi si regulamente pe care inteleg ca le-am incalcat, cutezand sa am o atitudine critica fata de "institutie si angajatii sai" - doua elemente pentru care, de altfel, am avut intotdeauna cele mai curate, cinstite si profunde sentimente: imi iubesc nespus Televiziunea, lucru pe care l-am demonstrat cu prisosinta timp de 3 decenii si ii pretuiesc pe toti cei ce-mi sunt colegi.Se pare insa ca, luata de valul emotiilor personale, am reusit sa "defaimez" si "abuzez" institutia si salariatii sai, ceea ce ar contraveni regulamentelor stabilite de conducatorii sai. (..) Bref! Printr-o notificare scrisa si prin cateva telefoane "prietenesti", mi s-a dat de inteles ca, daca vreau sa mi se aprobe reintrarea in grila a emisiunii mele, ar fi bine sa-mi pun cenusa in cap. Mi se cer asadar urmatoarele trei lucruri: "sa retractez articolul cu pricina, sa notific publicatiile media care l-au preluat cu privire la aceasta retractare si sa formulez dezmintiri publice cu privire la informatiile cuprinse in materialul publicat". Mi-am recitit de 7 ori , cu atentie si cu avocatii alaturi, editorialul. Desi nu am regasit nicio explicatie pentru reactia atat de vehementa a managementului TVR, si desi cred cu tarie ca nimeni si nimic nu poate ingradi dreptul la opinie al unui jurnalist, voi pune, de data aceasta, mai presus de propriul crez, respectul fata de o echipa intreaga pe care o conduc si care nu merita sa fie zvarlita afara din grila, din cauza unui articol scris pe un blog personal de catre colega lor. Prin urmare, RETRACTEZ, iata, toate cele afirmate in editorialul " Vantul schimbarii, la TVR", este o parte din mesajul Marinei Almasan, publicat pe site-ul femeiede10.ro, unde poate fi citit integral.