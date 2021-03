O vitamina miracol poate ajuta in lupta impotriva Covid-19

COVID-19 provoaca coagularea sangelui si duce la degradarea fibrelor elastice din plamani.Vitamina K, care este ingerata prin alimente si absorbita in tractul gastro-intestinal, ajuta la producerea de proteine care regleaza coagularea si pot proteja impotriva bolilor pulmonare.Cercetatorii olandezi incurajeaza un aport sanatos de vitamina K. Aceasta se gaseste in oua, spanac, branza cu mucegai albastru, dar si in miso, celebrul preparat culinar japonez.