Ponta, după ce a fost numit consilierul onorific al lui Ciolacu: ”Și haterii mei spun că am fost cel mai bun premier pentru zona economică”

Fostul premier Victor Ponta a transmis, sâmbătă pe pagina sa de Facebook, că este mulţumit de faptul că a fost numit consilier onorific în domeniul relaţiilor economice internaţionale. El a adăugat că şi haterii săi spun că a fost cel mai bun prim-ministru pentru zona economică şi i-a îndemnat pe cei care nu îl plac pe actualul şef al Executivului şi liderul PSD Marcel Ciolacu să meargă să lucreze cu preşedintele Klaus Iohannis, liderul PNL Nicolae Ciucă, liderul USR Cătălin Drulă, liderul AUR George Simion, liderul partidului Forţa Dreptei Ludovic Orban sau cu senatoarea Diana Şoşoacă.

„Back în business! Dacă am ocazia să fac ceva concret nu mă mulţumesc să stau pe margine bosumflat şi să critic tot. Dacă pot să fiu într-o echipă în care sunt apreciat nu trebuie să fiu eu Căpitan - ştiu să joc şi în atac şi în apărar. Dacă şi haterii mei spun că am fost cel mai bun premier pentru zona economică de ce să nu aplic ce am învăţat atunci şi, în plus, ce am văzut în ultimii ani, în zona privată (unde ar trebui să lucreze măcar puţin toţi cei care conduc mari instituţii publice)”, a scris Victor Ponta, sâmbătă pe Facebook.

El a spus că va fi mulţumit, dacă va reuşi să sprijine proiectele prin care vor veni mai mulţi bani în România.

„Dacă reuşesc să sprijin proiecte prin care mulţi bani vin în România (să mai compenseze banii mulţi care pleacă) câştigăm toţi şi sunt mulţumit. Dacă îmi folosesc relaţiile internaţionale ca să ştie vecinii şi partenerii noştri că România are din nou, după 8 ani, un prim-ministru (nu doar un preşedinte absent) cred că fac ceva bun. Dacă ştiu să explic cu subiect şi predicat oamenilor ce gândesc şi ce fac şi asta îi supără pe gângavii şi analfabeţii care transpiră când văd un ziarist sau un alegător - e un câştig mare”, a mai precizat Ponta.

Acesta i-a îndemnat pe cei care îl displac pe liderul PSD Marcel Ciolacu, să se ducă să lucreze cu Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, Cătălin Drulă, George Simion, Ludovic Orban sau Diana Şoşoacă.

„Dacă nu vă place de Ciolacu puteţi să lucraţi dumneavoastră cu Iohannis, Ciucă, Drulă, Simion, Orban sau Şoşoacă, că aceştia sunt acum, alţii nu - eu sunt mulţumit cu alegerea mea! Dacă nu reuşesc - măcar nu o să regret că am încercat!”, a conchis Victor Ponta.

Fostul premierul Victor Ponta a fost numit de Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, consilier onorific în domeniul relaţiilor economice internaţionale. Decizia numirii acestuia a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial.

În luna septembrie a anului trecut, Marcel Ciolacu declara, referindu-se la predecesorii săi, că Victor Ponta „a guvernat bine România, a fost un prim ministru bun”, iar pe Liviu Dragnea l-a catalogat drept „un organizator de excepţie”. Preşedintele social-democraţilor spunea, însă, că cei doi „au făcut anumite greşeli greu de reparat”.

