Vladimir Putin are calea deschisa pentru inca 15 ani la Kremlin

Aceasta lege, menita sa puna "legislatia electorala in conformitate cu noile norme ale Constitutiei", potrivit site-ului Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a fost adoptata in urma unui referendum constitutional in vara lui 2020.Un amendament controversat din lege ii permite fostului agent KGB , in varsta de 68 de ani, sa ramana la putere, in pofida faptului ca Putin urma sa se retraga la finalul actualului mandat, care se incheie in 2024.Limita de doua mandate prezidentiale consecutive exista in continuare, insa "aceasta restrictie nu se aplica celor care ocupa postul de sef de stat la intarea in vigoare a amendamentelor Constitutiei", se arata in textul adoptat de deputati, care da in fapt contorul mandatelor lui Putin la zero.Ajuns la putere in 2020, Vladimir Putin s-a retras la sfarsitul celui de-al doilea sau mandat, in 2008, si l-a instalat la Kremlin pe fostul sau premier Dmitri Medvedev Dupa ce a fost premier timp de patru ani, el a fost reales presedinte in 2012.Revizuirea constitutionala adoptata in referendumul din vara lui 2020 introduce in Constitutie principii conservatoare dragi lui Putin - credinta in Dumnezeu, casatoria rezervata heterosexualilor, invatamantul patriotic -, dar si garantii sociale, precum indexarea pensiilor.Referendumul, care s-a desfasurat timp de o saptamana, din cauza pandemiei covid-19, al carui rezultat nu ridica vreo indoiala, s-a incheiat cu o victorie a taberei "da" de 77,92% din voturile exprimate, dupa o prezenta la urne de 65%, porivit datelor oficiale.Opozantul Aleksei Navalnii a catalogat aceasta consultare drept o "minciuna enorma", iar ONG-ul Golos, specializat in observarea alegerilor, a denuntat o atingere "fara precedent" la adresa suveranitatii poporului rus.