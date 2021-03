Noul director general al Metrorex va fi Stefan Paraschiv, fost presedinte al Consiliului de Administratie Romaero Baneasa

Numirea lui Stefan Paraschiv va fi facuta marti. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a explicat ca noua conducere a companiei va avea ca principal obiectiv redresarea financiara a Metrorex, potrivit Mediafax."Obiectivele sunt in primul rand cele care rezulta din Raportul Corpului de Control al Ministrului Transporturilor. Rezolvarea problemelor precum situatia financiara a Companiei si gasirea unui echilibru intre cheltuieli si venituri. Lucrurile au ajuns intr-un punct in care nu sunt sustenabile sub nicio forma, doar 30 % din cheltuielile Metrorex sunt acoperite din venituri apoi vorbim despre incertitudinea juridica a spatiilor comerciale de la metrou (...) Legea Bugetului prevede ca, pentru companiile de stat cu pierderi, cheltuielile salariale nu pot depasi nivelul de la inceputul anului 2020. Exista posibilitatea ca Metrorex sa redevina o companie pe baze sanatoase prin ajustarea cheltuielilor salariale raportat la veniturile acesteia, a declarat, la RRA, ministrul Catalin Drula."Stefan Paraschiv a fost intre 2017 si 2020 presedinte al CA Romaero. Are o experienta de 15 ani in strategii de afaceri, leadership si managementul vanzarilor, pentru companii din tara si din strainatate. Absolvent de ASE, are studii perfectionate in strainatate", se arata in comunicatul Ministerului referitor la componenta Consiliului de Administratie.Conform Linkedin. Stefan Paraschiv a fost, inainte de Romaero, Senior Busienss Advisor la Horvath & Partners Management Consultants, dar a lucrat, din 2023 la propria companie de consultanta.Dupa ce a finalizat liceul B.P. Hasdeu din Buzau si si-a luat licenta in Business Administration la ASE, Paraschiv a facut si un masterat la Tiffin University din SUA, intre 2008 si 2010. Recent, ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Metrorex si apoi a anuntat ca au fost descoperite numeroase nereguli privind salariile, sporurile si spatiile comerciale de la metrou.Corpul de control de la Transporturi a finalizat ancheta de la Metrorex, iar ministrul Catalin Drula a prezentat joi cateva dintre concluziile raportului. Drula a mai precizat si ca ministerul a numit "un nou consiliu de administratie profesionist la Metrorex. Toti membrii au experienta de top management si sunt complet independenti fata de sindicat . Echipa are mandat clar si intreaga mea sustinere pentru eficientizarea si restructurarea companiei".