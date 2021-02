Donald Trump nu va putea reveni pe Twitter chiar daca va candida din nou la Casa Alba

"Potrivit regulilor noastre, atunci cand sunteti scos de pe platforma, (chiar) sunteti scos de pe platforma, fie ca sunteti un comentator, un director financiar sau un fost sau actual responsabil politic", a declarat miercuri Ned Segal la postul de stiri financiare CNBC.Donald Trump "a fost interzis (pe Twitter ) atunci cand era presedinte. Nu facem diferenta intre responsabili politici, indiferent daca acestia mai sunt sau nu in functie", a adaugat Segal.In ianuarie, dupa asaltul intreprins asupra Capitoliului de sustinatori ai miliardarului republican, Twitter a suspendat, apoi a suprimat profilul lui Donald Trump. Reteaua sociala a suprimat de asemenea numeroase conturi extremiste care il sustineau pe fostul presedinte american, dintre care 70.000 erau afiliate miscarii conspirationiste QAnon.Suprimarea contului lui Donald Trump, care era urmarit de 88 de milioane de abonati, nu a fost pe placul sustinatorilor sai si nici al unor aparatori ai libertatilor online, care au vazut in aceasta un semn al unei puneri nemasurate a platformelor sociale. Cu toate acestea, numarul de utilizatori Twitter a crescut mai mult ca de obicei in ianuarie.