Cei noua ministri din Guvernul Orban lasati in afara Cabinetului Citu. Cu totii au fost propulsati politic de functiile din Executiv

Cu precizarea ca printre ministrii din Guvernul Orban care nu au candidat se numara diplomatul Bogdan Aurescu si fostul ministru al Fondurilor Europene, Marcel Bolos.Ziare.com ca prezinta lista ministrilor care isi vor continua activitatea politica in Parlament., ministrul Justitiei- a fost ales deputat si face parte din Comisia pentru politica externa , ministrul Educatiei- a fost aleasa senator si este presedintele Comisiei pentru invatamant, tineret si sport., ministrul Afacerilor Interne- a fost ales senator si este membru al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala., ministrul Muncii- a fost aleasa deputat si este membru al Comisiei pentru munca si protectie sociala., ministrul Dezvoltarii- a fost ales deputat si este membru al Comisiei pentru industrii si servicii., ministrul Mediului- a fost ales deputat si este vicepresedintele Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic., Ministrul Sanatatii- a fost ales deputat si este presedinte al Comisiei pentru sanatate si familie., ministrul Sportului- a fost ales deputat si este secretarul Comisiei pentru politica externa., Secretarul General al Guvernului- a fost ales deputat si este secretar al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, ministrul Fondurilor Europene- nu este membru PNL si nu a candidat la alegerile parlamentare.Si ministri , si parlamentari Printre ministrii "lui" Orban care vor face parte din viitorul guvern sunt: Raluca Turcan (din functia de vicepremier , la Ministerul Muncii ), Nicolae Ciuca (Aparare), Bogdan Aurescu (Externe), Lucian Bode (Din functia de ministru al Transporturilor, la ministerul Afacerilor Interne), Adrian Oros (Agricultura) si Bogdan Gheorghiu (Cultura).De altfel, toti ministrii care au candidat au fost alesi in noul Parlament. Cu precizarea ca Bogdan Aurescu, diplomat de cariera, nu a candidat.a fost ales deputat si este secretar al Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa.a fost aleasa deputat si este membru in Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului.a fost ale senator si este membru in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.a fost ales deputat si este membru in Comisia pentru transporturi si infrastructura.s a fost ales senator si este membru in Comisia pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala.