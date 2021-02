Ministrul peruan de externe a demisionat in urma unui scandal mediatic. S-a vaccinat anti-COVID inaintea categoriilor prioritare

"I-am prezentat presedintelui tarii scrisoarea de demisie din functia de ministru de externe", a facut cunoscut ea pe Twitter Demisia i-a fost imediat acceptata de presedintele interimar Francisco Sagasti. Este al doilea ministru din guvernul peruvian, dupa cel al sanatatii, care a demisionat in cadrul acestui scandal. Joi, un cotidian peruan a dezvaluit ca fostul presedinte Martin Vizcarra (2018-2020) a fost vaccinat impotriva COVID-19 in octombrie, cu cateva saptamani inainte de destituirea sa de catre parlament.Fostul sef al statului, care candideaza pentru un loc parlamentar la alegerile din 11 aprilie, s-a aparat spunand ca s-a oferit voluntar in studiul clinic al vaccinului Sinopharm, la fel ca alte mii de peruani. Ceea ce universitatea insarcinata cu testul a negat.Dezvaluirea a provocat un val de indignare care a dus la demisia ministrului sanatatii, Pilar Mazzetti, vineri.Spre deosebire de alte tari, ai caror presedinti, ministri sau oficiali s-au vaccinat pentru a oferi un exemplu, in Peru criticile vizeaza membrii guvernului care au primit peste rand vaccinul si chiar inainte de lansarea campaniei oficiale de vaccinare.Primele vaccinari au inceput marti in Peru si sunt deocamdata rezervate personalului din domeniul sanatatii.Potrivit ultimelor date publicate sambata, Peru a inregistrat 43.491 de decese cauzate de COVID-19 pentru 1,22 milioane de cazuri confirmate. Sistemul spitalicesc din Peru este saturat cu 14.222 bolnavi de COVID-19 internati si o penurie de oxigen pentru uz medical, obligand sute de peruani sa stea la coada pentru a-l obtine pentru un apropiat.