Un distrugator chinez de mari dimensiuni a fost vazut in apropierea apelor teritoriale ale Japoniei. Evenimentul reprezinta o premiera

Nava de clasa Renhai se numara printre cele mai mari distrugatoare navale din China , iar Forta de Auto-Aparare Maritima a confirmat nava in apele din apropierea Japoniei, a declarat vineri Statul Major al Ministerului.Cele trei nave nu au intrat in apele teritoriale ale Japoniei si nici nu au luat masuri pentru a reprezenta o amenintare pentru navele sau avioanele MSDF, a adaugat aceasta. Evenimentul a avut loc dupa ce Japonia si Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea cu privire la o controversata lege chineza atunci cand cele doua tari au purtat discutii ministeriale de securitate marti la Tokyo.Legea chineza care a intrat recent in vigoare permite navelor sale de paza de coasta sa traga pe nave in jurul insulelor Senkaku, controlate de Japonia , revendicate de la Beijing, in Marea Chinei de Est.Ministerul Apararii analizeaza intentiile Chinei de a trimite nave navale langa Japonia in acest moment.Potrivit Statului Major nipon, doua nave MSDF si un avion de recunoastere P-3C au vazut cele trei nave navale chineze in mare, la aproximativ 250 de kilometri sud-vest de Tsushima, in jurul orei 11 dimineata, joi.Cele trei nave au navigat prin stramtoarea Tsushima si au intrat in Marea Japoniei.China a lansat primul sau distrugator de rachete de clasa Renhai in ianuarie 2020. Echipat cu rachete cu lansare verticala, se crede ca distrugatorul este capabil sa lanseze rachete de croaziera cu raza lunga de actiune, precum si rachete antersonice supersonice.