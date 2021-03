Japonia, zguduita de un cutremur foarte mare. Este risc de tsunami

Un seism cu magnitudinea 7,2 pe scara Richter s-a produs sambata in apropiere de coasta de nord-est a Japoniei, potrivit Agentiei Meteorologice Japoneze (JMA) care a transmis un avertisment de tsunami, scrie AFP.Cutremurul, resimtit si in capitala Tokyo, s-a produs la ora 9.09 GMT, la o adancime de 60 de kilometri sub Oceanul Pacific si chiar in fata prefecturii din Miyagi, potrivit JMA.Institutul de Studii Geologice din Statele Unite (USGS) a evaluat magnitudinea seismului la 7,0.Nu au fost semnalate pagube la Miyagi si furnizorii de electricitate evalueaza situatia centralelor nucleare din zona, potrivit mass-media japoneze.Acest cutremur puternic s-a petrecut cand Japonia marcheaza zece ani de la tripla catastrofa din 11 martie 2011 care a devastat nord-estul tarii: un seism cu magnitudine 9.0 a fost urmat de un tsunami gigant si mortal, care a declansat accidentul nuclear de la Fukushima.Luna trecuta, aceasta regiune, Tohoku, din care fac parte si prefecturile Fukushima si Miyagi, a fost afectata de un seism submarin cu magnitudine 7,3, care nu a fost urmat de un tsunami. O suta de persoane au fost ranite iar pagubele materiale au fost limitate.Situata la intersectia mai multor placi mari tectonice, Japonia este aproape zilnic afectata de cutremure. Tara are norme stricte de constructie pentru ca toate cladirile sa reziste la seisme puternice.