Cand ar putea deveni pasaportul de vaccinare o realitate. Anuntul premierului Portugaliei

Asta le-ar permite oamenilor sa calatoreasca liber daca fac dovada ca s-au vaccinat, transmite Reuters."Suntem aparatorii unei masuri la nivel european si cu acest obiectiv lucram, in calitate de presedinte (al Consiliului UE), cu Comisia Europeana. Speranta pe care o avem cu toti este ca pana in vara sa fie posibil ca acest document sa existe", a spus Costa, dupa o videoconferinta cu liderii celorlalte state UE, desfasurat joi si vineri.Confruntati cu o pandemie care a cauzat moartea a peste 900.000 de persoane in Europa si a aruncat continentul in cea mai grava recesiune economica din perioada postbelica, liderii tarilor UE au convenit sa lucreze impreuna cu privire la certificatele de vaccinare impotriva COVID-19.