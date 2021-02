Vicepremierul Kelemen Hunor sustine ca amendamentele privind ridicarea obligativitatii purtarii mastii vor fi respinse in Parlament

Kelemen afirma ca sunt mai mult decat populism si reprezinta o dovada de iresponsabilitate.Kelemen Hunor a afirmat ca in mod "categoric" amendamentele celor care pledeaza in Parlament pentru ridicarea obligatiei privind purtarea mastii de protectie sanitara nu pot fi votate, avand in vedere beneficiile demonstrate ale acestei masuri."Vor fi respinse. Vor fi respinse, fiindca nu pot fi votate. Si este iarasi o greseala, un populism, nici nu stiu daca este populism, este iresponsabilitate. Cand peste tot in lume se vede ce se intampla in aceasta pandemie, cand se vad efectele, consecintele purtarii mastilor si aceste restrictii au demonstrat ca acolo unde au fost respectate sugestiile sau regulile impuse de autoritati lucrurile stau mult mai bine decat in alte parti.Deci nu se pune problema. Aceste amendamente trebuie respinse, nu putem sa ne jucam nici cu viata semenilor, nici cu regulile impuse de specialisti, nu de politicieni. Politicienii sunt sa-si asume deciziile luate, dar aceste decizii au fost propuse de specialisti, ei stiu mult mai bine decat orice om politic ce e de facut intr-o astfel de situatie, deci vom respinge, vom vota categoric impotriva", a declarat Kelemen Hunor, marti seara, la Realitatea Plus.Un amendament privind ridicarea obligativitatii purtarii mastii in aer liber a fost depus de trei parlamentari