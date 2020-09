Nicusor Dan: "Sunt foarte optimist ca o sa luam sapte primarii din sapte"

"Eu sunt foarte optimist ca o sa luam sapte primarii din sapte si o sa avem din sapte consilii din sapte majoritatea in consiliu. (...) Aceasta campanie este mai mult decat o campanie pentru un trafic mai bun, o poluare mai redusa, pentru apa calda sau chiar pentru un salariu mai mare este, de fapt, o lupta pentru valori. Este o lupta intre o clasa intreaga de oameni care doreste dreptate, onestitate, profesionalism, o scara echitabila de valori in societate si o gasca care vremelnic este la putere si care foloseste banii nostri pentru a se preaslavi si pentru a ne spune tuturor ca albul este negru si negru este alb si pentru a reduce la tacere orice opozant. Nu se poate, dar incearca si pentru a face din niste nulitati, mari valori", a spus Nicusor Dan intr-un eveniment electoral.El a catalogat-o pe Gabriela Firea , primarul Capitalei, drept "Dragnea de Bucuresti". Nicusor Dan a facut apel la bucuresteni sa mearga duminica la vot."Vorbiti cu prietenii, vorbiti cu familia, vorbiti cu toti cei pe care ii cunoasteti si indemnati-i sa iasa la vot, indemnati-i sa mearga la vot de dimineata ca sa evite orice surpriza, indemnati-i sa voteze util, pentru ca nu exista alternativa in aceste alegeri. Exista PSD si exista dreapta, cei sapte candidati. (...) Aceasta este alternativa. Eu sunt foarte optimist ca pe 27 septembrie adevarul va invinge minciuna, competenta va invinge incompetenta si cinstea va invinge coruptia!", a mai spus el.La eveniment au participat si presedintele PNL, premierul Ludovic Orban , copresedintii USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos , copresedintii organizatiilor din Bucuresti ale PNL si USR PLUS, Violeta Alexandru Vlad Voiculescu si Claudiu Nasui, si candidatii la primariile de sector - Clotilde Armand , Radu Mihaiu, Adrian Moraru, Simona Spataru, Cristian Bacanu si Ciprian Ciucu.Acestia au facut apel pentru participarea bucurestenilor la vot la alegerile de duminica si au criticat PSD si campania dusa de social-democrati impotriva candidatilor PNL si USR PLUS."Ii sfatuiesc pe toti bucurestenii: inchideti toate televizoarele, toate site-urile de stiri si mergeti pe strada, prin Bucuresti. Daca va place, desi ma indoiesc, stati acasa. Daca nu va place, votati Nicusor Dan, pentru ca nu exista alta solutie, astazi, pentru a pune punct acestei nenorociri, efectiv, care a lovit Bucurestiul, nu de patru ani, de 12 ani de zile, de cand PSD s-a infipt in administratie si nu mai poate sa fie scos de acolo, decat prin votul cetatenilor. (...) Dragi bucuresteni, nu trebuie sa stati trei ani in strada in frig, in viscol , in ploaie, sa infruntati jandarmii ostili, sa infruntati o putere care nu isi iubeste cetatenii. Este suficient sa veniti duminica la vot si sa votati cu Nicusor Dan, cu candidatii la primariile de sector si, evident, cu care lista vi se pare mai buna, lista PNL sau lista USR PLUS", a declarat Ludovic Orban.Dan Barna a sustinut ca Bucurestiul arata ca un oras "abandonat, jefuit, din care fantoma lui Ceausescu iese prin tevile de apa calda" si a facut apel la bucuresteni sa vina la vot. "E important sa ne ridicam, sa luam de agatatoarea camasii si sa mergem la vot", a spus Barna.Si Dacian Ciolos a facut apel la bucuresteni sa mearga la vot. "Aceasta duminica este cea mai importanta din ultimii patru ani, pentru ca am asteptat-o sa putem sa trecem intr-o noua etapa si e cea mai importanta din urmatorii patru ani, pentru ca dupa 27 septembrie si apoi dupa 6 decembrie dupa anul acesta patru ani nu vom mai avea ocazia sa revenim la un astfel de moment. Sau ne asternem acum in asa fel incat sa ne punem la munca in urmatorii patru ani sau daca nu, riscam din nou sa stam in strada si sa protestam impotriva celor care isi bat joc de viata noastra. (...) Pe 27 septembrie, duminica, trebuie sa iesim la vot pentru ca putem cu adevarat sa schimbam lucrurile", a spus Dacian Ciolos