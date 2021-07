Barna delireaza, ... Cum ii eticheteaza UDMR pe partenerii USRPLUS care sustin desfiintarea Sectiei Speciale

El a reafirmat ca amendamentul depus la Senat de parlamentarii UDMR nu exclude desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Potrivit lui Csoma Botond, UDMR doreste ca lupta impotriva coruptiei sa continue, dar sa se desfasoare intr-un cadru legal, adaugand ca este "falsa" ideea ca "marea reforma " in Justitie in Romania ar depinde de revenirea competentelor in privinta anchetarii magistratilor la DNA."De multe ori am avut impresia ca ministrul Justitiei e un fel de iacobin, dar acum, incet, dar sigur, aluneca spre stalinism, dupa parerea mea. Oricine are o alta pozitie decat dansul devine, potrivit celei mai sinistre traditii totalitare, un fel de deviationist, care savarseste un delict de opinie, si, sigur, in opinia ministrului, acest delict de opinie actioneaza impotriva intereselor Romaniei. Asa vad eu atitudinea ministrului, care crede ca este in posesia adevarului absolut si oricine indrazneste sa spuna altceva decat dansul este etichetat ori corupt ori de rea-credinta", a afirmat liderul deputatilor UDMR.Potrivit lui Csoma Botond, "in ultima perioada, in acest avant stalinist al lui Stelian Ion, pe langa politicieni care au opinii diferite, au devenit tinta ministrului si anumiti magistrati care nu sunt de acord cu ministrul in privinta functionarii Justitiei"."Eu consider ca este evident ca atitudinea ministrului este plina de carente si contravine principiului democratic al pluralismului de idei intr-o societate democratica. Intreb: toti cei care nu sunt de acord cu ministrul sunt corupti sau de rea-credinta? Majoritatea magistratilor CSM, care a adoptat raportul Inspectiei Judiciare, in 2019, prin Hotararea 225 din 2019, sunt de rea-credinta si nu doresc stoparea coruptiei sau au ceva cu ministrul sau cu altcineva? Saptamana trecuta, judecatorii Inaltei Curti au atacat la CCR un proiect de lege , o lege initiata de ministrul Ion, prin care se reducea vechimea necesara la DNA de la 10 la 7 ani. Atunci, toti acei judecatori de la Inalta Curte, care au o alta opinie decat ministrul Ion, sunt corupti sau de rea-credinta? Mi se pare total inacceptabila atitudinea ministrului", a adaugat el.In opinia sa, " vicepremierul Dan Barna a intrat in acest delir si vorbeste de toxicitate si de bazaconii de genul acesta"."Noi, cei de la UDMR, dorim ca lupta impotriva coruptiei sa continue, dar, in acelasi timp, dorim ca aceasta lupta sa se desfasoare intr-un cadru legal, bine definit, in care sa existe anumite garantii, garantii care nu permit repetarea unor abuzuri care au fost semnalate si de Inspectia Judiciara. Este falsa ideea ca succesul luptei impotriva coruptiei sau marea reforma in Justitie in Romania ar depinde de revenirea competentelor in privinta anchetarii magistratilor la DNA. Eu nu contest faptul ca si printre magistrati, dar marea coruptie in Romania nu este in randul magistratilor, ci marea coruptie e intr-o alta zona a societatii si se stie foarte bine acest lucru. (...) Cred ca abordarea domnului Barna este toxica - asta cred despre afirmatia domnului Dan Barna ", a precizat Csoma Botond.El a explicat care sunt motivele pentru care parlamentarii UDMR au depus amendamentul referitor la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie la Senat."La dezbaterea proiectului in Camera Deputatilor, ministrul Ion a sustinut in mod mincinos ca noi am avut acel amendament de la Camera cu avizul CSM-ului. O minciuna sfruntata. Noi din doua motive am depus acest amendament la Senat: unu sa se vada care este amendamentul UDMR-ului si doi - am considerat ca aceste dosare sa mearga de la SIIJ la Parchetul General si ne-am fundamentat argumentatia pe Raportul Inspectiei Judiciare din 2019, adoptat de CSM prin Hotararea 225 din 2019. Acest amendament nu exclude desfiintarea SIIJ. Suntem de acord cu desfiintarea SIIJ, doar ca am avut acest amendament. Dorim ca lupta impotriva coruptiei sa continue. Eu cred ca DNA-ul are la momentul actual toate mijloacele legale necesare sa lupte impotriva coruptiei. Nu cred ca de aceasta competenta privind anchetarea magistratilor depinde succesul luptei impotriva coruptiei", a spus Csoma Botond.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat ca SIIJ nu a putut fi desfiintata pana in acest moment, pentru ca UDMR era, la momentul infiintarii sectiei, alaturi de PSD . "A votat si infiintarea SIIJ, a votat si legile Justitiei varianta Iordache, a votat si Codul penal si cel de procedura penala. Odata ce s-a incheiat acel capitol, trecem deoparte si incercam sa cream ceva nou si sperand cumva ca o sa isi schimbe atitudinea si abordarea fata de Justitie, fata de lupta anticoruptie. Partial, am avut semnale ca acest lucru se intampla", a declarat Stelian Ion, duminica, la Prima TV.Luni, vicepremierul Dan Barna a afirmat ca, atat timp cat nu se gaseste in coalitia de guvernare o solutie pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, o sesiune extraordinara a Parlamentului este "prematura" si "nefunctionala". "Amendamentul UDMR care se afla in momentul de fata in comisia de la Senat este unul care nu desfiinteaza SIIJ. Amendamentul UDMR nu face decat sa mute sectia speciala dedicata magistratilor la Parchetul General. Nu ne putem permite, ca stat, sa transmitem acest mesaj de reforma ca si gluma, prin care, in loc sa desfiintam SIIJ, pur si simplu schimbam eticheta de pe usa si adresa de pe cartea de vizita si mutam o sectie speciala dedicata tot magistratilor la Parchetul General. (...) Ideea propusa de UDMR, acest amendament toxic, (...) este de neacceptat", a sustinut Barna, dupa sedinta Biroului National al USR PLUS.