Decizii importante privind organizarea concursurilor de admitere in magistratura si la INM. Proiectele vor fi votate in Senat

"Comisia juridica a Senatului a dat, azi, raport de admitere pentru doua legi deosebit de importante pentru ridicarea presiunii de pe sistemul judiciar, ca urmare a deficitului de judecatori si procurori.Proiectul de lege pentru organizarea concursurilor de admitere in magistratura si la INM, aflat in reexaminare dupa o decizie CCR, va permite organizarea concursurilor pentru judecatori si procurori in anii 2021-2022. Conditia de "buna reputatie" ramane o cerinta legala pentru candidati, intrucat tine de integritatea si onoarea functiei de judecator sau procuror. Prestigiul justitiei si increderea cetatenilor in justitie este strans legata de persoana celui care exercita functia de judecator sau procuror. Senatorii juristi au eliminat, prin amendamente , arbitrariul la stabilirea bunei reputatii: o persoana sanctionata contraventional sau disciplinar in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe de concurs nu se bucura de o buna reputatie daca fapta pentru care a fost sanctionata afecteaza onoarea si probitatea functiei ori prestigiul justitiei si daca sanctiunea nu a fost radiata.Initiativa parlamentara care stabileste o procedura clara si rapida pentru realizarea transferurilor in magistratura prin intermediul CSM, precum si conditii de vechime redusa la 7 ani pentru procurorii DNA si DIICOT, a primit votul majoritatii senatorilor juristi.Ambele legi vor fi incluse pe ordinea de zi a plenului Senatului din 28 iunie. Senatul este camera decizionala.Legile votate azi in Comisia Juridica corecteaza ceea ce PSD a stricat in 2018-2019 prin modificarile aduse Legilor Justitiei. Coalitia parlamentara din jurul #PNL remediaza, fie si temporar, problema acuta a lipsei resurselor umane - judecatori si procurori - din instante si parchete. PSD a blocat efectiv activitatea instantelor si parchetelor prin modificari legislative sistemice iresponsabile. PSD a permis pensionarea anticipata a magistratilor dupa doar 20 de ani vechime, a crescut din pix numarul de judecatori in unele completuri si a blocat organizarea concursurilor in magistratura si la INM, golind instantele si parchetele de magistrati profesionisti.Intr-o sesiune parlamentara, guvernul condus de Florin Citu si parlamentarii coalitiei au reusit sa elimine pe cale legislativa aceste modificari toxice ale PSD si sa deblocheze, dupa 3 ani, procesul de selectie a judecatorilor si a procurorilor din randul celor mai buni absolventi ai facultatilor de drept, dar si al practicienilor in drept cu experienta (avocati, consilieri juridici s.a.).Am incredere ca si celelalte obiective asumate de PNL in guvern si in coalitie vor fi indeplinite in integralitate anul acesta: desfiintarea SIIJ, intr-o sesiune extraordinara a Senatului, convocata dupa primirea opiniei Comisiei de la Venetia la sesizarea ministrului justitiei, si noile Legi ale Justitiei care sa asigure premisele legale pentru functionarea independenta si eficienta a unei justitii europene in Romania", a scris Iuliana Scantei, miercuri pe Facebook