Senatul a abrogat interzicerea instrainarii actiunilor detinute de stat la companiile si societatile nationale

De asemenea, proiectul abroga articolul care prevede ca "se suspenda, pentru o perioada de 2 ani , orice operatiuni privind instrainarea actiunilor detinute de stat la companiile si societatile nationale, precum si la alte societati la care statul are calitatea de actionar, aflate in curs de realizare"."Abrogarea prevederilor mentionate va permite valorificarea actiunilor in vederea evitarii afectarii grave a relatiilor sociale referitoare la libertatea economica a operatorilor la care statul are calitatea de actionar si de libera circulatie a capitalurilor . Prin diversificarea actionariatului se intentioneaza asigurarea revenirii la o situatie de competitie pe piata in care fiecare companie si societate nationala, institutie de credit si orice alta societate la care statul are calitatea de actionar urmareste sa atinga anumite obiective prin instrainarea actiunilor detinute de stat", se arata in expunerea de motive a proiectului.Proiectul va fi dezbatut de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.